The Division 2 e Destiny 2 compaiono nella lista di titoli annunciati per Google Stadia

Guida The Division 2 Ore Buie : come ottenere il fucile esotico Eagle Bearer nel nuovo Raid : Ubisoft e Massive paiono star facendo le cose per bene con The Division 2. Al contrario di quanto stanno vivendo i giocatori di Anthem, i fan dell'ormai saga RPG/TPS da vivere online in compagnia di amici hanno molte attività a cui dedicarsi. Naturalmente sia su PC che sulle console di ultima generazione a marchio Sony e Microsoft - quindi PlayStation 4 e Xbox One. L'ultima di queste fa rima con il Raid Ore Buie, il primo ad otto giocatori ...

The Division 2 : Ubisoft sta pensando di modificare la difficoltà del raid : Ci sono voluti tre giorni per portare a termine il raid di The Division 2 su console, dopo che i giocatori su PC avevano impiegato solo cinque ore. Ma nonostante questo risultato, Ubisoft ha indicato che potrebbe essere possibile apportare modifiche alla difficoltà del raid.Secondo quanto riportano i colleghi di Eurogamer, i giocatori su console hanno impiegato più tempo rispetto alla controparte su PC per il semplice motivo che su quest'ultima ...

Matchmaking di The Division 2 disabilitato? Le motivazioni ufficiali dagli sviluppatori : Il Title Update 3 di The Division 2 è stato reso disponibile nel corso degli ultimi giorni, e con esso tante le feature che hanno preso posto tra quelle disponibili all'interno del gioco. Ubisoft non ha voluto lasciare nulla al caso in vista dell'esordio del raid a lungo atteso dalla community, Operation Dark Hours, e ovviamente elevate erano le aspettative della fanbase, che da ormai una manciata di mesi si preparavano adeguatamente (sotto il ...

Le vendite di The Division 2 su console non hanno soddisfatto le aspettative di Ubisoft : L'ultima grande uscita di Ubisoft, The Division 2, non ha soddisfatto le aspettative commerciali della compagnia su PlayStation 4 e Xbox One. Il publisher francese ha confermato che la versione console non è riuscita a raggiungere gli obiettivi di vendita, ma le vendite dell'edizione PC erano in linea con The Division 1, riporta Gamespot."The Division 2 non è stato all'altezza delle nostre ambiziose aspettative in termini console, ma crediamo ...

The Division 2 - il raid Operazione Ore Buie non avrà il matchmaking nonostante le promesse di Massive Entertainment : Sembra che Operazione Ore Buie, il primo raid ad otto giocatori di The Division 2, non avrà l'opzione di matchmaking e richieda invece una squadra preformata.Ora che sappiamo che il raid sarà disponibile a partire da domani 16 maggio, i giocatori si chiedono perché al suo interno non sarà possibile usare il matchmaking.Come riporta VG247, Alexandre Guenounou, che lavora nel team di marketing del gioco, ha confermato su Twitter che Operazione Ore ...

The Division 2 : Il primo raid Operazione Ore Buie arriva il 16 maggio : Ubisoft annuncia che “Operazione Ore Buie”, il primo raid per otto giocatori della storia di The Division, sarà disponibile in tutto il mondo a partire dalle ore 18:00 del 16 maggio. Tom Clancy’s The Division 2 è disponibile per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Con “Operazione Ore Buie” Ubisoft introdurrà la sfida più ardua di sempre ...

The Division 2 si aggiorna - il Title Update 3 in arrivo oggi : quando non si potrà giocare? : L'esordio di The Division 2 lo scorso mese di marzo è stato accolto come una vera e propria boccata d'aria fresca da parte dei fan della serie e non solo. Il titolo sviluppato da Ubisoft si è infatti presentato all'appuntamento con l'abito delle buone occasioni, con una consapevolezza dettata da un lavoro di rifinitura del predecessore che garantiva qualità e quantità fin dai primi frangenti di gioco. La categorizzazione di Game as a Service ...

The Division 2 : l'aggiornamento 3 sarà disponibile la prossima settimana - mentre il raid Operation Dark Hour potrebbe arrivare tra due : Ubisoft ha delineato la sua roadmap per quanto riguarda l'aggiornamento 3 ed il raid Dark Hour di The Division 2.Come riportato da VG247, dopo un paio di settimane di test, il PTS di The Division 2 chiuderà oggi . Ubisoft è soddisfatta del feedback fornito finora e sta utilizzando questi dati per apportare alcuni cambiamenti chiave in previsione dell'uscita dell'aggiornamento 3.Questa è la terza patch principale del gioco e sarà disponibile a ...

Nuovi sconti videogiochi su Amazon oggi 29 aprile : tra i saldi anche Anthem e The Division 2 : Finalmente è tempo di Nuovi sconti videogiochi su Amazon! La Divisione italiana del colosso dello shopping online ha infatti avviato oggi, 29 aprile 2019, una freschissima tornata di offerte nel suo catalogo, pensata nello specifico per tutti gli appassionati dell'universo in pixel e poligoni. Come accade sempre in questi casi, i videogame in saldo su Amazon Italia saranno disponibili solo per un lasso di tempo limitato. Ed eventualmente fino ad ...

NPD : The Division 2 è stato il gioco più venduto a marzo negli USA : Mentre Switch è stata la console più venduta del mese scorso, non è stato un gioco Switch a conquistare le classifiche software USA. Infatti, come segnala Gamingbolt, il titolo più venduto di marzo è stato The Division 2 di Ubisoft, seguito da Sekiro: Shadows Die Twice al secondo posto, MLB 19: The Show, Devil May Cry 5, e Super Smash Bros. Ultimate.Il nuovo Yoshi's Crafted World si presenta al nono posto, mentre Red Dead Redemption 2 continua a ...

The Division 2 : il raid da 8 giocatori e il nuovo update sono stati rinviati : Il Title update 3 di The Division 2, che include l'atteso raid Operation Dark Hours, è stato rimandato di qualche settimana.Come riporta VG247, Ubisoft Massive ha annunciato che l'aggiornamento, precedentemente previsto per il 25 aprile, sarà disponibile solamente durante il mese di maggio.Stando alle parole dello studio, il rinvio permetterà agli sviluppatori di ottimizzare al meglio i nuovi contenuti, nonché di testare e bilanciare ...

Nuovo Raid The Division 2 posticipato - i motivi della scelta di Massive Entertainment : Un titolo del calibro di The Division 2 vive senza ombra di dubbio dei nuovi contenuti che, a cadenza più o meno regolare, aggiungono feature inedite all'esperienza ludica. Il prodotto dei ragazzi di Massive Entertainment, Nuovo capitolo di quella che a tutti gli effetti è divenuta ormai una serie, appartiene a quella fascia di titoli catalogati come Game as a Service, quindi il rilascio di elementi che espandano trama o elementi correlati vanno ...

Su un edificio di The Division 2 compare un'immagine con un insulto omofobico : Ubisoft si scusa con i fan : Ubisoft si è scusata dopo che un asset con un insulto omofobico è stato trovato dai fan in The Division 2, riporta Eurogamer.net.Si tratta di un gigantesco murale che copre diversi piani di un edificio cittadino, ed è stato evidenziato in un lungo post Imgur incentrato sulla raccolta di errori e altri eventi insoliti visti in The Division 2.L'immagine raffigura un poliziotto con un distintivo con il numero "FA6607" - un evidente insulto ...

Pink Floyd : l’album simbolo “The Division bell” compie venticinque anni : Pink Floyd Records pubblicherà l’edizione limitata per il 25esimo anniversario di “The division bell”, l’album del 1994 che ha venduto milioni di copie e che include la traccia vincitrice di Grammy, Marooned (Miglior Performance Rock Strumentale). Disponibile dal 7 giugno, l’album sarà disponibile su vinile blu trasparente (riprendendo l’edizione limitata originale del 1994). ‘The division Bell’ è stato l’ultimo album in studio ad essere ...