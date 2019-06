Pippo Baudo svela qual è il suo programma preferito nei 60 anni di carriera

"Campione di onestà e umanità". Al Bano e gli auguri di buon compleanno a Pippo Baudo - : Carlo Lanna Al Bano invia un sentito augurio di buon compleanno a Pippo Baudo a Storie Italiane, intanto Rai Uno si appresta a festeggiare il celebre conduttore tv La tv italiana sta per festeggiare le 83 primavere e i 60 anni di carriera di Pippo Baudo, uno dei presentatori più celebri e amati dal pubblico che ha segnato un’epoca. E in vista del suo compleanno, è Al Bano che rivolge a Pippo Baudo i suoi auguri più sentiti in un ...

Buon Compleanno...Pippo - la festa di compleanno di Baudo il 7 giugno su Rai 1 alle 20 : 30 : Nella prima serata tv di venerdì 7 giugno, a partire dalle 20:30, Rai Uno manderà in onda Buon compleanno...Pippo, lo show dedicato agli 83 anni di Pippo Baudo. Con questo programma-evento la rete ammiraglia Rai e tutti i vertici di viale Mazzini intendono riservare un giusto tributo a uno dei più grandi presentatori della televisione italiana. Alla trasmissione di venerdì parteciperanno tanti amici e molti personaggi televisivi che hanno ...

Pippo Baudo attacca Beppe Grillo : "La politica lo ha reso triste - oggi è ridotto così" : Pippo Baudo, alla vigilia del compleanno in Rai, viene celebrato urbi et orbi. Repubblica gli dedica una pagina di intervista. Tra le perle, quella su Beppe Grillo che (ovviamente) ha scoperto lui. "Per me il successo del Movimento è stata una sorpresa, non un miracolo", dice il decano della televi

Boccuccia mia statti zitta! Heather Parisi replica a Pippo Baudo : La showgirl ribatte attraverso il suo account Twitter alle dichiarazioni di Pippo Baudo che l'aveva definita "grassottella". Sul suo profilo ufficiale la Parisi ha pubblicato una foto in bianco e nero che la ritrae giovanissima a fianco di Baudo risalente a circa trenta anni fa, quando i due lavoravano per la Rai. A corredo dello scatto è stata pubblicata una frase sibillina: "Quando secondo Pippo ero "un po' grassottella" ... Ah, Boccuccia ...

Barbara d’Urso : Pippo Baudo svela un retroscena sul suo passato : Pippo Baudo parla di Barbara d’Urso: “E’ una furbona! Quando era valletta…” Pippo Baudo ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del magazine Oggi. E in questa occasione, parlando del più e del meno, ha anche voluto dire la sua su Barbara d’Urso, la quale anche ieri sera ha raggiunto ottimi ascolti con il suo Live. Cosa ha detto? Lo storico conduttore ha dapprima definito ...

Gli slip ce li aveva! Quel birbante di Pippo Baudo con Sharon Stone : Pippo Baudo, in occasione dei suoi 60 anni di carriera, rivela cosa accaduto realmente con Sharon Stone quando lei fu ospite del Festival di Sanremo. Intervistato dal settimanale Oggi, Baudo ha voluto spiegare meglio la leggenda secondo cui durante un Festival di Sanremo, Sharon Stone lo accolse nella sua camera completamente nuda. Il conduttore ha chiarito, rivelando un retroscena del tutto inaspettato: “Eh no, gli slip ce li aveva! Ma è ...

Pippo Baudo - la scomoda rivelazione su Mike Bongiorno : "Cosa mi obbligò a fare" : Pippo Baudo e Mike Bongiorno, i due più grandi simboli della televisione italiana. Si narrava di grandi rivalità, e ora Baudo rivela la verità sulle pagine di Oggi. "Sono diventato un grande amico di Mike. M’invitava a casa sua a cena, aspettava che moglie e figli andassero a letto e cominciava a r

Heather Parisi e Lorella Cuccarini in guerra! La verità di Pippo Baudo : Dietro l’eterna rivalità di Heather Parisi e Lorella Cuccarini c’è Pippo Baudo. A rivelarlo è lo stesso presentatore che dalle pagine di TV Sorrisi e Canzoni ha raccontato come è nata la tensione tra le due ballerine, entrambe scoperte proprio da Baudo. L’incontro con Heather avvenne alla fine degli anni ’70 in Calabria:"Era in vacanza dai suoi parenti in Calabria e la vidi. Era un po’ grassottella ma bravissima."-- Poi il conduttore, oggi ...

Pippo Baudo rivela : "Così è nata la rivalità fra Heather Parisi e Lorella Cuccarini" - : Marina Lanzone Il conduttore in un'intervista alla rivista Tv, Sorrisi e Canzoni ha deciso di prendersi la "colpa" per aver causato la rivalità tra le ballerine Pippo Baudo conosce molto bene le nemiche-amiche, Lorella Cuccarini e Heather Parisi, e ha deciso di parlare di loro. Nell’intervista rilasciata alla rivista Tv, Sorrisi e Canzoni, alla vigilia dei festeggiamenti per i suoi 60 anni di carriera, il conduttore ha spiegato come ...

Fiorello parla del suo rapporto con Pippo Baudo : il retroscena : Pippo Baudo raccontato da Fiorello: il retroscena sconosciuto Venerdì 7 giugno, giorno dell’83° compleanno di Pippo Baudo, su Raiuno andrà in onda una grande festa in suo onore con tanti ospiti tra cui Fiorello. Lo showman siciliano, intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato il suo rapporto con il Pippo nazionale svelando due curiosi retroscena. Pippo Baudo dice sempre di non aver riconosciuto il talento di ...

Pippo Baudo a Sorrisi : "Lo show del 7 giugno? Un grande regalo da parte della Rai - mi sarebbe piaciuto festeggiare anche con Grillo" : Buon compleanno... Pippo. Venerdì 7 giugno, giorno del suo 83esimo compleanno, Rai 1 renderà omaggio al suo imperatore, Pippo Baudo, con uno show-evento. "La Rai organizzerà per me una grande festa alla quale prenderanno parte gli amici più stretti che, oltre a salutarmi, mi dedicheranno una canzone o un'esibizione. Molti di loro li ho scoperti io e hanno dimostrato negli anni di essere grandi professionisti. E' un regalo bellissimo da parte ...