Nuoto | Andrea Vergani squalificato per 3 mesi | lo stop terminerà prima dei Mondiali!

Nuoto – Squalifica di 3 mesi per Andrea Vergani : il nuotatore azzurro era stato trovato positivo alla canabbis : La seconda sezione del TNA ha inflitto 3 mesi di Squalifica per Andrea Vergani, trovato positivo nelle scorse settimane alla cannabis Nelle scorse settimane, il nuotatore azzurro Andrea Vergani, bronzo agli Europei di Glasgow 2018 nei 50 stile libero, aveva fallito un test antidoping nel quale era risultato positivo alla cannabis. Quest’oggi, la Seconda Sezione del TNA ha inflitto 3 mesi di Squalifica ad Andrea Vergani, responsabile ...

Nuoto : il 6 giugno ci sarà l’udienza di Andrea Vergani davanti al Tribunale Nazionale Antidoping : E dunque sarà il 6 giugno: è questa la data fissata da Nado Italia per l’udienza di Andrea Vergani davanti al Tribunale Nazionale Antidoping. Il campione italiano dei 50 stile libero, trovato positivo alla cannabis nel corso degli ultimi Assoluti primaverili di Nuoto tenutisi a Riccione, scoprirà quale sarà il proprio destino in stagione, dopo la grave leggerezza commessa. La sospensione cautelare, come è noto, è scattata immediatamente e ...

Nuoto - Andrea Vergani avrebbe ammesso tutto dopo aver rinunciato alle controanalisi. Ora il processo sportivo : Andrea Vergani avrebbe confessato. Il nuotatore nato a Milano quasi 22 anni fa, dopo aver rinunciato alle controanalisi in merito alla sua positività per cannabis riscontrata a Riccione, è stato ascoltato lunedì dalla procura antidoping, nelle cui mani ci sarebbe la deposizione dello sprinter in merito alla propria vicenda. Per Vergani adesso comincerà la parte più difficile: il processo sportivo, che verrà fissato nei prossimi giorni presso la ...

Nuoto - la possibile squalifica di Andrea Vergani : questione di etica sportiva : Siamo in procinto di gustare le cibarie del pranzo di Pasqua e si cercherà di godere delle varie prelibatezze senza esagerare per non mettere a repentaglio la prova costume. Fisico ben allenato e rigore ferreo sono i requisiti per gli atleti di alto livello, per massimizzare il risultato ed esprimere il 100% delle proprie qualità in gara. Nel Nuoto, sport di pura prestazione per eccellenza, la cura dei particolari è ancor di più un fattore ...

Nuoto - Andrea Vergani e la positività alla cannabis. Quanti mesi di squalifica rischia? Andrà ai Mondiali? : Andrea Vergani è stato sospeso in via cautelare perché è risultato positivo al THC Metabolita, principio attivo della cannabis. Un test antidoping svolto durante i recenti Campionati Italiani Assoluti ha purtroppo rivelato una concentrazione superiore ai 150 nanogrammi per millilitro consentita dalla Wada e così il nuotatore più veloce al mondo nel 2019 sui 50 metri stile libero si è dovuto fermare. Il 21enne, bronzo agli ultimi Europei sulla ...

Nuoto - doping - positivo alla cannabis Andrea Vergani : rischia 6 mesi di squalifica : Il nuotatore milanese, autore della miglior prestazione stagionale al mondo sui 50 metri stile libero, è stato trovato positivo alla cannabis. Vergani, che ha conquistato un bronzo agli Europei la scorsa estate, rischia una squalifica tra i 4 e i 6 mesi. Se le controanalisi confermeranno la positività Vergani non parteciperà ai Mondiali 2019.Continua a leggere

Nuoto - Andrea Vergani sospeso per doping : positivo al THC : CARRIERA - Il nuotatore classe 1997 detiene il miglior tempo al mondo stagionale nei 50 stile libero, 21''53, e ha conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta 4x50 stile libero al Mondiale in ...

Nuoto : sospeso Andrea Vergani - trovato positivo al doping : Il nuotatore azzurro Andrea Vergani è stato trovato positivo ad un controllo antidoping effettuato lo scorso 2 aprile ai campionati italiani assoluti di Riccione. La sostanza proibita è il THC Metabolita, principio attivo della cannabis. Il nuotatore, che nel 2018 ha conquistato la medaglia di bronzo ai mondiali in vasca corta ed è il detentore della miglior prestazione mondiale del 2019 sui 50 metri stile libero, ...

Nuoto - Andrea Vergani positivo alla cannabis : rischia una squalifica di sei mesi - Mondiali appesi a un filo : Andrea Vergani è risultato positivo alla cannabis in occasione di un controllo antidoping effettuato da Nado Italia durante i Campionati Italiani Assoluti di Nuoto che si sono disputati un paio di settimane fa a Riccione. Il 21enne si era messo in luce nell’ultima annata vincendo il bronzo sui 50 stile libero agli Europei di Glasgow, aveva contribuito al terzo posto nella staffetta 4×50 degli ultimi Mondiali in vasca corta e nel 2019 ...

Nuoto - doping : positivo alla cannabis l'azzurro Andrea Vergani : ROMA - Il nuotatore azzurro Andrea Vergani, 21 anni, è risultato positivo alla cannabis ad un controllo effettuato da Nado Italia durante i recenti campionati tricolori assoluti di Riccione. Vergani, ...