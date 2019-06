Made in Italy | Coldiretti | invasione francese in Italia | dall’alimentare alla moda

Svelata la nuova hypercar ibrida Made in Italy : Frangivento Asfanè DieciDieci | Via: Facebook @FrangiventoItalia Si chiama Frangivento Asfanè DieciDieci la nuova hypercar tutta italiana presentata lo scorso giovedì 30 maggio al Museo nazionale dell’automobile di Torino. Frangivento è un brand fondato nel 2015 e gestito dalla società Pirman, composta da tre soci: il designer Giorgio Pirolo, l’imprenditore e progettista torinese Paolo Mancini e Carlo Pirolo, ultimo subentrato. Il termine Asfanè ...

Nasce Feeling Felt - brand interamente Made in Italy che produce accessori riciclati e riciclabili : Per fare uno zaino ci vogliono dieci bottiglie di plastica, per la custodia di un laptop ne bastano sette. Sono i numeri della linea di Feeling Felt, brand di design e moda ecosostenibile che declina in chiave moderna l’eccellenza della manifattura italiana utilizzando materiali innovativi a basso impatto ambientale, riciclati e riciclabili. «Feeling Felt è un brand che parla di empatia e connessione con i consumatori e con il pianeta», ...

Enerbrain a Parigi : l’efficienza energetica Made in Italy che aiuta la salute : Dal 5 al 7 Giugno Enerbrain presenterà una tecnologia che migliora la qualità dell’aria e l’efficienza energetica dei grandi ospedali alla 59a edizione di IHF, le giornate di studi e formazione organizzate dall’associazione degli ingegneri ospedalieri di Francia. La resilienza delle istituzioni sanitarie di fronte ai cambiamenti climatici sarà infatti uno dei temi centrali della manifestazione. In questo campo, la startup torinese ha sviluppato ...

Dazi - Coldiretti : Trump minaccia il cibo Made in Italy in USA : Dopo Cina, Messico e India, la prossima vittima della guerra dei Dazi scatenata dal Presidente degli Stati Uniti rischia di essere l’Unione Europea nei confronti della quale si è appena conclusa il 28 maggio la procedura di consultazione avviata dal Dipartimento del Commercio (Ustr) sulla lista dei prodotti da colpire, che comprende tra l’altro circa il 50% degli alimentari e delle bevande Made in Italy esportate in Usa. E’ quanto emerge da una ...

Motori – Riflettori accesi sull’Asfanè DieciDieci - l’esotica hypercar Made in Italy interamente costruita a mano [GALLERY] : Asfanè DieciDieci, presentata ieri al Museo dell’Automobile di Torino la prima Hyper-ibrida della casa torinese FV Frangivento Asfanè DieciDieci, la hypercar ibrida prodotta a Moncalieri, è stata presentata ufficialmente nella serata di ieri con un evento apposito al Museo dell’Automobile di Torino. L’azienda produttrice di questa hyper, la FV Frangivento, una volta presentato il primo prototipo nel 2016 al Salone di Torino, è ...

Made in Italy non italiano : il Parmigiano Reggiano diventa francese - l’ira di Coldiretti : La Nuova Castelli sarà acquisita dal Gruppo Lactalis Italia, azienda francese che ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione dell’intero capitale sociale della società, detenuto, per circa l’80%, dal fondo di investimento inglese Chartherhouse Capital Partner. Lo comunica il gruppo, ricordando come con questa operazione – che riguarda una società che opera con 13 siti di produzione in Italia e 3 all’estero ...

Made in italy : in 5 anni mancheranno 236 mila talenti cercati da imprese : Altagamma: nei prossimi anni alle aziende manifatturiere e a quelle dei servizi tipici del Made in italy, a cominciare da quelle di eccellenza.

C’è penuria di talenti (perfino) nel Made in Italy : Roma. Disallineamento delle competenze. O se vogliamo dirla in inglese: skill mismatch. Cresce la difficoltà per le imprese italiane a trovare figure professionali adeguate, soprattutto tra i millennial per diventare tecnici in calzature, sartoria o specialisti nel design. Già l’Istat ci ha ricordat

Made in Italy - la francese Lactalis compra azienda del Parmigiano reggiano e Forgital diventa americana : Due grandi acquisizioni portano rispettivamente in Francia e negli Stati Uniti la proprietà di uno dei principali esportatori di Parmigiano reggiano nel mondo e di un’azienda vicentina delle lavorazioni meccaniche. La prima è stata ufficializzata mercoledì sera, ma le trattative erano note da settimane: Lactalis, il gruppo francese a cui già fanno capo Parmalat, Locatelli, Invernizzi, Galbani e Cadermartori, ha messo a segno un altro colpo ...

Made in Italy - il Parmigiano “parla francese” : Lactalis si prende Nuova Castelli : I francesi di Lactalis acquistano Nuova Castelli, società specializzata nei formaggi Dop a cominciare dal Parmigiano reggiano...

Made in Italy : Zoppas - 'in Veneto per legnoarredo nuovo modello di filiera' : Mogliano Veneto (Tv), 29 mag. (AdnKronos) - "Insieme al presidente di Federlegnoarredo Emanuele Orsini e a Denise Archiutti (delegata di Confindustria Veneto per il legno-arredo), stiamo definendo in accordo con la Regione Veneto la prima policy di sviluppo settoriale. Inoltre, a valle dell'emergenz

Made in Italy : Orsini (FederlegnoArredo) - 'dovrà essere sempre più green' : Mogliano Veneto (Tv), 29 mag. (AdnKronos) - "Dallo spread alto in Italia non guadagna nessuno. Per questo siamo preoccupati, E quindi speriamo che sia finalmente finita questa campagna elettorale continua, e la prossima manovra economica prenda misure concrete per lo sviluppo del Paese". Lo ha sotto