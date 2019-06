(Di giovedì 6 giugno 2019) In un colloquio con Fanpage.it, Daniele Tissone, segretario generale delItaliano Lavoratori-Cgil), ha spiegato l'iniziativa di pubblicare sul sito un contatore che ricorda al governo italiano i 156 giorni passati dalla scadenza del contratto delle forze dell'ordine: "Qui si fanno tanti, in particolare il vicepresidente del Consiglio, sui poliziotti, ma poi non sono stati rinnovati i contratti".