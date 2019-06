GF16 | “Francesca è troppo aggressiva” lo dichiara un’amica della De Andrè

blogitalia.news

(Di giovedì 6 giugno 2019) Un’altra persona conferma che Francesca Deaggressiva, lazione arriva proprio da un’amica ovvero: Valentina Vignali Valentina Vignali ha abbandonato la casa più spiata d’Italia per volere del pubblico da casa, che ha scelto di non mandare in finale la sportiva del GF 16. Ora, i sostenitoricestista sono curiosi di sapere tutte …, “Francesca èaggressiva” loun’amicaDeat BlogItalia.News.

trash_italiano : Barbara: 'parliamo di Francesca De André' Luca Onestini: #GF16 - GrandeFratello : . @InfoMalgioglio non accetta il comportamento di Francesca... #GF16 - infoitcultura : GF16, Taylor Mega replica a Francesca: 'Non sparo sulla Croce Rossa, si definisce da sola' -