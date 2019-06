Formula 1 | a tutto Binotto | “questa Ferrari come quella di Schumacher Arrivabene? Quella

Formula 1 - Verstappen mastica amaro : “avere la penalità è stato un peccato - ho dato tutto per superare Hamilton” : Il pilota della Red Bull ha commentato l’esito del Gran Premio di Montecarlo, chiuso al quarto posto a causa della penalità di cinque secondi Una penalità pagata a caro prezzo, cinque secondi che hanno costretto Max Verstappen a classificarsi al quarto posto del Gran Premio di Monaco, nonostante la seconda posizione ottenuta in gara. photo4/Lapresse Una vera disdetta per l’olandese, che ha parlato così nel post Gp: “avere ...

Formula 1 – Flavio Briatore ci va giù pesante - che attacco alla Ferrari : “dalle loro interviste sembra che tutto vada bene - ma…” : Flavio Briatore senza peli sulla lingua: il parere dell’ex team manager della Renault dopo la debacle Ferrari al Gp di Spagna La Ferrari è arrivata a Barcellona con le migliori intenzioni, carica e motivata per far bene e mettere i bastoni tra le ruote alla Mercedes. Il team di Maranello ha portato in Spagna importanti novità tecniche, per permettere ai piloti di poter competere con i rivali delle Frecce Argento. Il Gp del Montmelò ...

Formula 1 – Tutto pronto per la partenza a Barcellona : Lewis Hamilton riceve l’in bocca al lupo di… Neymar! : Tutto pronto per la partenza del gp di Barcellona, Lewis Hamilton riceve un in bocca al lupo speciale: le telecamere riprendono l’abbraccio con Neymar Manca pochissimo alla partenza del gp di Barcellona e i piloti sono pronti a scendere in pista. Un ospite speciale presente nel paddock ha voluto augurare un sincero in bocca a lupo a Lewis Hamilton: le telecamere hanno pizzicato il pilota Mercedes scambiarsi un abbraccio con Neymar! ...

Formula 1 - a tutto Toto Wolff : “Hamilton in Ferrari? Ne abbiamo parlato…” : Toto Wolff ha parlato del futuro di Hamilton senza grandi preoccupazioni, il team manager della Mercedes accetterebbe un addio del campione del mondo Il boss della Mercedes Toto Wolff, si è concesso ai cronisti prima del Gran Premio di Spagna. Domani ci si attende una gara molto intrigante, con Hamilton grande favorito della corsa. Toto Wolff ne ha parlato alla Gazzetta dello sport, ma prima ha sollevato un piccolo “guaio” ...

Formula 1 - Ferrari cambia tutto per la Spagna. Motore - aerodinamica e perfino l'olio : Barcellona, Spagna,, 8 maggio 2019 - Una versione evoluta del Motore. Una manciata di cavalli in più, nella speranza di sorpassare la Mercedes.Nel giorno in cui la Borsa saluta con un robusto rialzo i ...

Formula 1 - GP Spagna : tutto quello che c'è da sapere sul circuito di Montmelò : Il circuito del Montmelò è sicuramente la pista più conosciuta dai piloti e dagli ingegneri visto che è usata per i test invernali ormai da diverse stagioni. Difficilmente si è visto un GP di Spagna ...

Formula 1 – Una domenica a tutto gas per la famiglia Raikkonen : anche la piccolissima Rianna sul quad [VIDEO] : Papà sulla moto e figli sul quad: domenica sui motori per la famiglia Raikkonen, che tenerezza la piccola Rianna Dopo una settimana di pausa i piloti della Formula 1 sono pronti a tornare in pista, per il Gp di Spagna, sul circuito del Montmelò. Tutti i campioni a quattro ruote si sono goduti una settimana di relax, trascorsa tra allenamenti e giornate trascorse in famiglia. Kimi Raikkonen ha fatto coincidere entrambe le cose, portando ...

Coppa Italia Formula Windsurfing – Tutto pronto per l’evento dell’11 e 12 maggio a Ravenna : Coppa Italia di Formula Windsurfing nel weekend dell’11 e 12 maggio a Ravenna, presso l’Adriatico Wind Club di Porto Corsini: verrà assegnato il premio Memorial Ballanti-Saiani Torna la Coppa Italia di Formula Windsurfing e ad ospitare la prima tappa del 2019, il weekend del 11 e 12 maggio, è l’Adriatico Wind Club di Porto Corsini, Ravenna. La gara, valida anche come prima tappa di specialità del circuito del ...

Formula 1 - Leclerc durissimo contro se stesso : “sono stato uno stupido - ho buttato tutto nel cestino” : Il pilota della Ferrari ha commentato l’incidente che lo ha visto protagonista nel corso delle Q2 delle qualifiche del Gp di Baku Si prende tutta la responsabilità Charles Leclerc per l’incidente avuto nel corso delle qualifiche di Baku, un botto che comunque gli permetterà di partire dalla nona posizione in griglia. Un errore da rookie, come ammesso dallo stesso pilota della Ferrari ai microfoni di Sky Sport F1: “è tutta ...

Formula 1 – Williams distrutta da un tombino - la gru di recupero sbatte contro un ponte : a Baku succede di tutto! [VIDEO] : succede di tutto sul circuito di Baku: la Williams di George Russell viene distrutta da un tombino. Il camion con la gru deputata al recupero della monoposto sbatte contro un ponte ed è costretto a fermarsi Sembrava un tranquillo venerdì di prove libere sul circuito di Baku, ma dopo pochi minuti dall’inizio delle FP1 quella tranquillità è sfumata in un lampo. Il passaggio di Charles Leclerc ha sollevato un tombino presente in pista, ...

Formula 1 - Montezemolo ‘rimpiange’ la Ferrari : “mi manca tutto - la porterò sempre addosso come un tatuaggio” : L’imprenditore italiano ha svelato la sua nostalgia per la Ferrari, un’azienda che porterà sempre nel proprio cuore Da qualche anno ormai Luca Cordero di Montezemolo non è più il presidente della Ferrari, ruolo ricoperto per lunghe stagioni coronate da numerose vittorie. LaPresse/Photo4 Adesso il Cavallino vive un momento complicato dal punto di vista sportivo, ma ciò non cancella la nostalgia che Montezemolo prova nei ...

Formula 1 - GP Cina : la Mercedes pigliatutto a Shanghai : La terza doppietta consecutiva per la Mercedes non è un record per il team tedesco, visto che in due riprese nel 2014 e 2015 riuscirono ad inanellare delle sequenze da cinque, ma non ci erano mai ...

Formula 1 – A tutto Lando Norris - dal sogno di incontrare Rossi alla prima chiacchierata con Hamilton : “ecco perchè mi piace Valentino” : Dalle imitazioni sui social alla passione per Valentino Rossi: Lando Norris a 360 gradi La stagione 2019 di Formula 1 ha regalato grande spettacolo nelle prime due gare dell’anno. I piloti adesso sono in Cina per il terzo round del nuovo Mondiale, che sicuramente non tradirà le aspettative. In pista i top rider battaglieranno per le migliori posizioni, ma ci saranno anche i più giovani e meno esperti, che hanno tanta fame di far ...

Formula E – Tutto pronto per la tappa di Roma : inizia una settimana ricca di eventi : Formula E: al via la settimana di eventi per l’E-Prix di Roma 2019 L’attesa è finita, è iniziata la settimana di eventi e iniziative firmate Formula E per la città di Roma, che culmineranno sabato 13 aprile con il GEOX Rome E-Prix 2019, settima gara della quinta stagione del Campionato ABB FIA Formula E. Quest’anno Formula E ha voluto regalare a tutti i fan e i cittadini Romani non solo una giornata di gara, ma ...