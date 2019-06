Efficienza della funzione cardiorespiratoria e frequenza dei cancri del polmone e del

L’Europa dei cittadini per l’Efficienza energetica delle città e la mobilità economica della casa in Italia : “La questione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica nell’edilizia e più in generale dell’impatto climatico zero assunto, nella prospettiva dell’anno 2050, dalle Direttive dell’Unione Europea dello scorso anno, che hanno aggiornato le precedenti Direttive, deve tener conto in Italia di due fattori imprescindibili: che nei decenni scorsi abbiamo scelto, con l’opzione referendaria antinucleare di inquinare dove ...