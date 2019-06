Decreto Sblocca cantieri | il Senato ha approvato con 142 sì | 94 no e e 17 astenuti

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Approvato Decreto Sblocca cantieri - 5 giugno - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Approvato il decreto sblocca cantieri; Lettera dell'Unione Europea sul debito italiano, 5 giugno 2019,.

Nuovo appello di Conte alla Lega sul Decreto sblocca-cantieri : “Non c’è tempo da perdere” : Dopo l’ultimatum del premier Conte alla Lega, ieri sera, un Nuovo appello al Carroccio parte oggi da Torino. Stavolta il tema è il Codice degli Appalti: «Faccio un appello agli amici della Lega, non metto in discussione la loro buona fede. Questo super emendamento è stato presentato adesso, dopo aver rimesso in discussione lavoro di mesi, ha portat...

Intesa M5S-Lega sul Decreto Sblocca Cantieri : Intesa M5S-Lega su Sblocca Cantieri. E' stato raggiunto tra M5S e Lega l'accordo sugli emendamenti in Senato al decreto Sblocca Cantieri.

Cosa c’è nel Decreto Sblocca cantieri : Sul decreto Sblocca cantieri sarebbe stato superato lo stallo nel governo. La Lega chiedeva lo stop di due anni al Codice degli appalti. Nel nuovo testo ci sarebbe la sospensione di alcune parti del codice e la modifica di altre, tenendo conto dei lavori delle commissioni parlamentari. Domani il testo sarà discusso in Senato.Continua a leggere

Lega e 5S trovano accordo su Decreto : soddisfazione per Sblocca cantieri : Roma – “Lega e M5s hanno trovato l’accordo sul decreto Sblocca cantieri”. Lo riferiscono fonti di governo. FONTI M5S: NESSUNA SOSPENSIONE CODICE APPALTI L’intesa sullo Sblocca cantieri non prevede la sospensione del codice degli appalti. Lo si apprende da fonti M5s. M5S-Lega: SODDISFATTI, SOSPENSIONE ALCUNI PUNTI CODICE “Soddisfatti per l’accordo trovato sul decreto Sbloccacantieri. Dopo esserci ...

Sblocca-cantieri e Decreto crescita : nessuna intesa tra Lega e M5S : Il vertice sul decreto Sblocca-cantieri era stato convocato inizialmente per le 17:30 di oggi, lunedì 3 giugno 2019, ma è stato poi spostato alle 20, ossia dopo la seguitissima conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte che ha tirato le orecchie ai due partiti di maggioranza. Tirata d'orecchie che, nonostante le parole apparentemente concilianti via Facebook di Salvini e Di Maio, pare non aver sortito alcun effetto concreto.Infatti alle 20 ...

A24 - nel Decreto Sblocca cantieri anche il Commissario per traforo Gran Sasso : L'Aquila - Tra gli emendamenti dei relatori allo Sblocca cantieri in arrivo in Aula al Senato c'è il Commissario per il Gran Sasso. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli a margine di una riunione di maggioranza al Senato sullo Sblocca cantieri. "Molto importante l'emendamento Gran Sasso: struttura commissariale definita, insieme al presidente della Regione Abruzzo Marsilio. Vanno ...

19 : 45 | Decreto Sblocca cantieri - proposte telecamere in scuole e case riposo : 09.05.2019 - telecamere nelle scuole e in tutte le strutture di assistenza e cura di anziani e disabili. E' quanto propone un emendamento bipartisan al Decreto sblocca cantieri all'esame del Senato. L'ipotesi, firmata da senatori Lega, M5s, Pd e Forza Italia, prevede lo stanziamento di fondi ad hoc a disposizione dei Comuni pari a 10 milioni, nel 2019, e 30 milioni per ciascun anno dal 2020 al 2024.

Anche la tassa sui rifiuti in bolletta della luce - proposta nel Decreto Sblocca cantieri : Da anni ormai la bolletta per l’energia elettrica è diventata strumento utile Anche per pagare il canone Rai. Infatti la tassa per i possessori di un apparecchio radio-televisivo viene pagata dal contribuente a rate nelle bollette dell’energia elettrica di casa. Una soluzione che stando alle statistiche ha ridotto drasticamente i mancati pagamenti del canone Rai che risultava essere una delle tasse più evase dagli italiani. Adesso sembra ...

Sblocca cantieri? Chiamiamolo pure Decreto Sblocca tangenti. Il caso Siri insegna : Cominciamo col battezzarlo col suo vero nome, il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 18 aprile scorso. Non tanto sblocca cantieri, quanto piuttosto sblocca tangenti. E proviamo ad associarlo a una vicenda politico-giudiziaria che – bizzarra coincidenza – è emersa negli stessi giorni: l’arresto del professore-faccendiere Paolo Arata, che nella sua ragnatela avrebbe avviluppato anche il sottosegretario alle ...

Mariani : entusiasmo per firma Mattarella su Decreto ‘sblocca cantieri’ - ora monitorare tempistiche : Roma – “Apprendiamo con entusiasmo della firma del Presidente Mattarella del decreto ‘sblocca cantieri’, gia’ approvato dal Consiglio dei Ministri svolto a Reggio Calabria e pubblicato in Gazzetta Ufficiale”. A dirlo e’ il vicesegretario generale della Confsal e segretario generale della Fesica Confsal Bruno Mariani che prosegue: “Si tratta del provvedimento esecutivo che aspettavamo e su cui da ...

E invece solo il rilancio delle costruzioni, come è noto, è in grado di rimettere in moto l'intera economia, oggi in recessione. Il governo rimedi a questo enorme sbaglio».