(Di giovedì 6 giugno 2019) L’estate si avvicina, e per gli amanti dello shopping online questo significa l’approssimarsi di quello che, da qualche anno ormai, è diventato uno dei momenti più attesi da milioni di consumatori che effettuano acquisti sul web. Parliamo dell’Day, la nuova edizione dell’annuale evento organizzato dal gigante delle vendite online, generalmente nel mese di luglio, per offrire migliaia di sconti ai propri clienti, con la possibilità di risparmiare su tantissimi prodotti in catalogo. Laesatta scelta per l’evento di quest’anno non è ancora stata resa nota da. Ma nel frattempo sono trapelate alcuneche sembrano svelare in anticipo il giorno scelto dalla multinazionale statunitense per quello che negli anni passati si è confermato uno dei periodi più importanti dell’anno per la società guida Jeff ...

SkyTG24 : Amazon Prime Air, il nuovo drone che darà il via alle consegne in volo - LaGrevia : @Almola_S Sì ma poi per la Sicilia ci stanno il doppio. Pure con Amazon prime devo sempre calcolare uno o due giorni in più del previsto. - laragnatelanews : Amazon Prime Day 2019: prime indiscrezioni sulla data, in attesa di conferme -