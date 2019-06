Potrebbe essere Raffaele Follieri uno dei due pretendenti misteriosi interessati al Genoa

Il prossimo film di Quentin Tarantino Potrebbe essere il cinecomic 'Django/Zorro' : Collider ha reso noto che una futura pellicola di Quentin Tarantino sarà una trasposizione cinematografica del fumetto Django/Zorro di Dynamite e Vertigo. Il fumetto è un originale crossover scritto dall'artista Esteve Polls, Matt Wagner e lo stesso Quentin nel 2015 e pubblicato da DC Comics. Si tratta, quindi, di un fumetto sequel della pellicola 'Django Unchained', che unisce il suo mondo con quello del famoso spadino spagnolo. La miniserie a ...

Baldur's Gate 3 Potrebbe essere rivelato alla presentazione Stadia Connect : Pochi giorni fa, Larian Studios ha pubblicato sul suo sito web qualcosa di relativo al numero III, e inizialmente si pensava fosse un teaser di Divinity Original Sin III. Tuttavia, dopo poche ore, un suggerimento si è "acceso" su Internet: potrebbe invece trattarsi di Baldur's Gate III?Ora, come pubblicato dall'insider Liam Robertson, c'è la possibilità che Baldur's Gate III, che sarebbe in sviluppo presso Larian insieme a Fallen Heroes, possa ...

I cambiamenti climatici Potrebbero essere una “minaccia esistenziale” entro il 2050 : “alta probabilità della fine della civiltà umana” : 20 giorni di caldo letale all’anno, collasso degli ecosistemi e oltre un miliardo di persone sfollate. Questi sono tutti probabili scenari che potrebbero devastare le società entro il 2050 se non verranno intraprese azioni rapide e radicali per limitare i cambiamenti climatici, secondo una relazione di un think tank sostenuta da un ex capo militare australiano. Il documento del Breakthrough National Center for Climate Restoration di Melbourne ...

La Cina ha avvertito i viaggiatori cinesi che entrano negli Stati Uniti che Potrebbero essere soggetti a controlli e interrogatori : Il ministero degli Esteri cinese e le ambasciate e i consolati cinesi negli Stati Uniti hanno diffuso delle raccomandazioni sui viaggi nel paese ai propri cittadini, informandoli del fatto che i viaggiatori cinesi sono Stati sottoposti a interrogatori e ad altre

F1 - Toto Wolff : “In Canada la Ferrari Potrebbe essere favorita per i rettilinei” : A pochi giorni dal settimo round del Mondiale 2019 di F1, di scena sul celebre tracciato di Montreal (Canada), l’avvicinamento della Mercedes è come sempre molto attento ai particolari. Le Frecce d’Argento, assolute dominatrici delle prime sei gare del campionato (6 successi), vogliono allungare la loro striscia vincente e dare un’ulteriore prova di forza sul circuito nordamericano. Si è reduci dall’appuntamento di ...

La data di uscita di The Surge 2 Potrebbe essere stata svelata : Se anche voi non vedete l'ora di mettere le mani su The Surge 2, allora questa notizia potrebbe interessarvi. Sembra infatti che il nuovo capitolo della saga Soulslike sci-fi potrebbe essere disponibile dal 24 settembre. Naturalmente vi invitiamo a prendere queste informazioni come semplici rumor, in attesa di dichiarazioni ufficiali.Come riporta WCCFTECH, almeno questo è quanto viene riportato dal Microsoft Store australiano, che tra le altre ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Fernando Potrebbe essere coinvolto con il decesso di Adela : La soap opera di origini spagnole “Il Segreto” purtroppo continua ad essere caratterizzata da tragici avvenimenti. Nelle puntate che andranno in onda su “Antena 3” questa settimana, gli abitanti di Puente Viejo assisteranno all'ennesima uscita di scena. A perdere la vita in un modo drammatico, sarà la maestra Adela per mano di Francisca Montenegro. Grazie alle foto presenti sul sito ''culture en serie'', in cui sono riportate le anticipazioni ...

Nuovi render e specifiche per Huawei Maimang 8 - che Potrebbe essere una vecchia conoscenza : Emergono Nuovi render e dettagli relativi a Huawei Maimang 8, che potrebbe essere una vecchia conoscenza in più varianti. L'articolo Nuovi render e specifiche per Huawei Maimang 8, che potrebbe essere una vecchia conoscenza proviene da TuttoAndroid.

Rainbow Six Siege Potrebbe essere supportato anche su PS5 e la prossima Xbox. Ubisoft non ha in programma un sequel : Ubisoft vuole mantenere Rainbow Six Siege vivo per molto tempo e non ha in programma un sequel, riporta VG247.com.L'ultimo Rainbow Six ha avuto un enorme successo per Ubisoft, guadagnando oltre $ 1 miliardo dal suo lancio nel 2015. Attualmente sta godendo del suo quarto anno di nuovi contenuti, dal momento che nuovi operatori continuano ad essere aggiunti al gioco.Rainbow Six Siege è un esempio di successo dei giochi come servizio e, a quanto ...

Israele - Pompeo boccia il piano di pace ideato da Kushner : “Non particolarmente originale - Potrebbe essere respinto” : “Un piano non particolarmente originale, che potrebbe essere respinto“. La voce è quella del segretario di Stato americano, Mike Pompeo, il riferimento è al piano di pace per il Medio Oriente ideato dal genero e consigliere di Donald Trump, Jared Kushner, e trapelato a metà maggio che gli Usa hanno intenzione di presentare a Israele, Autorità Nazionale Palestinese e Hamas per arrivare a una pace definitiva nel conflitto che dura dal ...

Perché Robert Pattinson Potrebbe essere un buon Batman : Lasciamo stare per un momento l’aspetto caratteriale. Fisicamente, pensando a Batman, ho sempre immaginato un uomo forte, dall’aria tormentata, e maturo. Sì la mascella squadrata e virile, ma smussata da uno sguardo introverso, non ottimistico e ingenuo come quello di Superman. Un uomo tra i 30 e i 40 anni, più vicino ai 40 a dire la verità. Non so da cosa mi derivi questa associazione Batman/maturità. Forse dalla serie tv degli anni Sessanta, ...

La Juve se arriva Sarri : primo obiettivo di mercato Potrebbe essere Trippier del Tottenham : Settimana decisiva per la panchina bianconera, con l'ufficializzazione del nuovo tecnico che dovrebbe arrivare a breve. Tutte le indiscrezioni porterebbero alla nomina di Maurizio Sarri, che starebbe trattando l'addio con il Chelsea. E proprio Sky si è soffermata sulla possibile nuova Juve del tecnico toscano, in particolar modo sul primo possibile colpo di mercato della dirigenza da regalare al successore di Massimiliano Allegri sulla panchina ...

Lecce - l'anziano di Collepasso Potrebbe essere stato ucciso dal figlio in bagno : Emergono nuovi particolari sul dramma di Collepasso, piccolo centro del Leccese, dove mercoledì scorso, Vittorio Leo, 48enne e stimato agente immobiliare, al culmine dell'ennesima lite con il padre Antonio ha ucciso quest'ultimo. Le modalità del delitto sono davvero agghiaccianti, in quanto il soggetto avrebbe lanciato addosso all'89enne, questa l'età della vittima, dell'alcol per poi diventare una torcia umana. Secondo quanto riferito dal ...