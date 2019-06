Obesità e sclerosi multipla | quale legame?

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019)? Sembra che tale disturbo alimentare rappresenti un fattore aggravante per larecidivante-intermittente, la forma più diffusa della malattia. Lo rivela un nuovo studio dell’Unità di Neurologia dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Is), pubblicato su ‘Multiples Journal’. La ricerca, che ha coinvolto 140 pazienti conricoverati al Neuromed, ha evidenziato come quelli obesi abbiano un maggiore rischio di presentare già al momento della diagnosi una maggiore disabilità misurata secondo la scala Edss (Expanded Disability Status Scale), lo strumento comunemente usato per valutare la gravità della. I ricercatori Neuromed hanno inoltre approfondito a livello biochimico la relazione trae peso corporeo eccessivo, analizzando i livelli di infiammazione del ...

