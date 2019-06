Fumare sì | ma non in spiaggia | multe da 500 euro

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Emanuela Carucci I sindaci dei Comuni in provincia di Roma e di Taranto hanno emesso un'ordinanza secondo cui saranno multati tutti quelli che fumeranno a mare D'ora in avanti sarà vietatoin. Così ha deciso Alessandro Grando, sindaco di Ladispoli, un Comune in provincia di Roma. "L'amministrazione comunale ha intrapreso un percorso teso a tutelare il nostro mare, la salute dei cittadini ed il decoro urbano di Ladispoli. Un patrimonio collettivo che difenderemo in ogni modo", ha dichiarato il primo cittadino. Con l'ordinanza, immediatamente esecutiva, si stabilisce che in tutte le spiagge del territorio del Comune di Ladispoli è vietatosulla battigia, in prossimità della stessa e fino a 200 metri dalla riva. Il provvedimento prevede anche il divieto di gettare rifiuti prodotti dal fumo, come cenere e mozziconi di sigarette, nelle acque, negli arenili ...

JackLasser : RT @fiddlerxx: Gente qui di una banalità che si lamenta di svegliarsi e non essere ai caraibi quando ai caraibi per esperienza vi dico che… - LILT_Bologna : #ASCO19 La sigaretta elettronica per far smettere di fumare i pazienti oncologici che non riescono a dire addio al… - emilystorm81 : Se non posso bere whisky e fumare sigari in Paradiso, allora non ci voglio andare. (Mark Twain) #Buongiorno… -