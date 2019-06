Eccomi | dopo Sanremo sono un' altra cosa | un pop fuori dal coro

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Paolo Giordano Il cantante stasera all'Arena di Verona: «Miconcesso un periodo di assenza» Paolo Giordano nostro inviato a Verona Ma guardatelo qui, Francesco Gabbani, appena riemerso dalla quietela tempesta. Scatenato e gioioso, oltre che molto tatuato. Ha appena finito di provare il suo nuovo brano all'Arena di Verona e stasera andrà in onda su Raiuno durante i Seat Music Awards. E ha stupito tutti perché È un'è un popdal, suonato come si deve e con un testo che - ogni tanto succede ancora! - non parla solo di lusso e sogni realizzati.tutto mica capita spesso che un tormentone inizi con un verso come «la maggiorana dà sapore ma non sfama» aggiungendo che «la marijuana puritana non funziona». «Occhio che la maggiorana ha un altro significato, ma lo spiego». Più livelli di lettura ossia il segreto del successo di unclasse ...

