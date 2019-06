Ancora qualche temporale sparso sulla Penisola | poi l' estate si stabilizza

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Roma - Il temponostra, nel corso dei prossimi giorni, sarà animato dalla presenza di una saccatura atlantica, in approfondimento sull'Europa occidentale, e dell'anticiclone sub-tropicale in rinforzo sul Mediterraneo centrale. La depressione presente sull'Europa nordoccidentale, avvicinandosi alle nostre regioni di Nordovest favorirà, specie sino a giovedì, l'insorgenza di temporali o rovesci diurni sui settori alpini e prealpini, in particolar modo sui settori centro orientali.fenomeno mercoledì sconfinerà anche sulle alte pianure piemontesi, mentre giovedì le piogge riusciranno a raggiungere anche la Liguria centro orientale e buona parte della Val Padana centro settentrionale.FENOMENO ANCHE IN APPENNINO SINO A MERCOLEDÌ - L'anticiclone nel contempo si sposterà gradualmente verso ...

