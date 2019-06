Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2019 ore 08 | 15

romadailynews

(Di martedì 4 giugno 2019)DEL 04 GIUGNOORE 08.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLATRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E AURELIA; IN DIREZIONE DEL RACCORDO CODE ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONESUD E SULLAFIUMICINO; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO STESSO RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI IN ENTRATA VERSO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; SEMPRE PER LAVORI ...

