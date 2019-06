eurogamer

(Di martedì 4 giugno 2019)Megaoffrirà al giocatore ben 42 giochi. Come possiamo vedere infatti, agli iniziali 40 titoli si sono aggiunti anche l'iconico. Ma riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Koch Media per tutti i dettagli suMegae relativadisponibile: Aspettate, inizialmente abbiamo detto che ci saranno 40 giochi, no? Piccola correzione:Megaconterrà 42 giochi!Leggi altro...

Eurogamer_it : Tetris e Darius si aggiungono alla libreria del Sega Drive Mini - Console_Tribe : Tetris e Darius saranno disponibili in SEGA Mega Drive Mini - - cyberanimax : -