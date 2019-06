Seat - La Mii diventa elettrica

quattroruote

(Di martedì 4 giugno 2019) la Mii la primadella gamma, almeno per cominciare. In attesa di ulteriori sviluppi, a partire dal 2020 con larrivo della El-Born costruita sulla piattaforma Meb del gruppo Volkswagen, la versione a emissioni locali zero della citycar spagnola inaugura lelettrificazione della Casa di Martorell. La Mii electric sarà prodotta a partire da ottobre a Bratislava e i primi esemplari raggiungeranno le concessionarie da fine anno. Li si potrà prenotare già da settembre: i prezzi non sono ancora stati comunicati ufficialmente ma a detta dellarenderanno questauto una delle elettriche più a buon mercato, essendo proposta recita la nota diffusa alla stampa - allo stesso costo di un equivalente veicolo a combustione interna del segmento. 260 km a emissioni locali zero. Le prestazioni. Cominciamo dallautonomia, sulla carta abbondante per un uso cittadino: 260 km omologati ...

