San Paolo | ultimati distinti inferiori e curva A Sui distinti superiori la scritta Napoli

Neymar accusato di stupro – Consegnato un dossier alla polizia di San Paolo : ci sono anche documenti e immagini : Caso Neymar: la posizione del calciatore brasiliano si aggrava, Consegnato dossier alla polizia con immagini e documenti che proverebbero la sua aggressione Neymar è finito nei guai: pochi giorni fa la notizia shock di un’accusa di stupro. Il calciatore brasiliano sarebbe stato denunciato da una donna per violenze: nonostante le difese con un video pubblico sui social nel quale Neymar ha anche mostrato i messaggi scambiati con la ...

Possibili problemi Intesa San Paolo con login dal 4 giugno : come funziona la banca con O-Key Smart : Sono assolutamente Possibili dei problemi Intesa San Paolo a partire da domani 4 giugno, dopo quelli più recenti, considerando il fatto che diremo definitivamente addio alla classica chiavetta verde. Dopo l’ultimo mese fatto di proroghe, anche questa banca online inizierà ad attenersi alla nuova normativa europea PSD2 (vale a dire "Payment Service Direct 2"), con cui si andranno a regolamentare tutti i pagamenti. Anche quelli digitali, con ...

Chiavetta Intesa Sanpaolo : cosa cambia dal 4 giugno e come accedere : Chiavetta Intesa Sanpaolo: cosa cambia dal 4 giugno e come accedere Chiavetta Intesa Sanpaolo con i giorni contati. come già anticipato sul nostro sito la classica Chiavetta O-Key che i clienti di Intesa Sanpaolo utilizzano per ricevere il codice di accesso ai servizi online sarà completamente sostituita con un sistema più evoluto. Le strade possibili per i clienti sono due: l’applicazione da scaricare sul proprio smartphone di ...

Si ripresentano problemi Intesa San Paolo il 31 maggio : la banca online non funziona : Stanno tornando alla ribalta problemi Intesa San Paolo oggi 31 maggio, in quanto al momento del login non ci sono segni di vita da parte della banca online. Si chiude dunque un mese molto critico per il noto brand, considerando il fatto che in queste settimane abbiamo riscontrato più volte anomalie sotto questo punto di vista. Al momento non si hanno notizie certe sulle anomalie segnalate dagli utenti poco dopo le 11, ma il malfunzionamento ...

Napoli - De Laurentiis : “Il San Paolo è morente. Il tetto e la legge sugli stadi da rifare” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervenendo al telefono ad un convegno sulle Universiadi di Napoli 2019, ha parlato delle condizioni in cui versa lo stadio San Paolo: “Il San Paolo soffre di un radicale e sbagliato imbruttimento avvenuto nel ’90 quando miliardi di lire vennero spesi male, peggiorando uno stadio che era bellissimo e aveva anche 100.000 spettatori. Questo stadio oggi è morente“. De ...

Il corpo eSanime trovato in piazza San Bernardo è di Paolo Tenna : nessuna ipotesi esclusa : Roma – E’ di Paolo Tenna, ad di Film Commission Torino Piemonte e componente del Cda di Istituto Luce-Cinecitta’, il corpo dell’uomo trovato morto questa mattina a Roma in piazza San Bernardo. Tenna, 47 anni, era nella Capitale proprio per partecipare a una riunione del Cda di Cinecitta’ e alloggiava nell’albergo che affaccia sulla piazza. A indagare sulla sua morte sono i Carabinieri. Sul suo corpo non ...

Intesa Sanpaolo - dal 4 giugno addio alla chiavetta di plastica : cosa fare : Tra pochi giorni non sarà più utilizzabile: per fare acquisti e utilizzare i servizi della banca on line basterà accedere...

Stadio Napoli - il San Paolo pronto per il 3 luglio : avanzano i lavori : Stadio Napoli – “I lavori allo Stadio San Paolo procedono molto bene. Abbiamo perso un solo giorno a causa del maltempo. Abbiamo un programma giornaliero, settimana per settimana e al termine della settimana rivediamo il nostro cronoprogramma”. Sono le dichiarazioni di Carlo Perego, amministratore di Tipiesse, la società che si occupa del restyling dello Stadio San Paolo a ‘Un Calcio alla Radio’, trasmissione ...

Peppe Iannicelli ai microfoni di ForzAzzurri : “Quagliarella? Non sono d’accordo. Sono due le partite emblematiche della stagione. Sul San Paolo…” : Il giornalista Peppe Iannicelli, volto noto dell’emittente Canale 21, ha risposto ad alcune domande della nostra redazione. Con Peppe Iannicelli abbiamo commentato la stagione appena conclusa e suggerito quali potrebbero essere i ruoli da rinforzare affinchè il Napoli possa essere protagonista in Europa ed in Serie A. Stagione chiusa, quale partita rappresenta in modo più nitido il volto del Napoli 18/19? “Senza dubbio la ...

Comunali - a Bari al via lo spoglio : Decaro in vantaggio in tutte le sezioni dal centro al San Paolo : Operazioni in corso in 345 sezioni: il sindaco punta alla riconferma al primo turno nonostante la valanga gialloverde delle elezioni europee

Un lettore a RepNa : Le Universiadi potevano essere l’occasione di ristrutturare i parcheggi sotto il San Paolo : Una lettera di un lettore pubblicata nelle ultime pagine dell’edizione odierna di Repubblica Napoli solleva una questione interessante e potremmo dire dimenticata. I parcheggi creati in occasione di Italia ’90 sotto lo stadio San Paolo. Leonardo Sestopassi fa notare che nei progetti di ristrutturazione messi in cantiere per le Universiadi non è stato tenuto conto dei parcheggi. Le Olimpiadi universitarie avrebbero dovuto spronare ...

Venezia - cadavere ritrovato vicino la Basilica di San Giovanni e Paolo : probabile suicidio : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina a Venezia, precisamente alla Basilica di San Giovanni e Paolo (sestiere di Castello), dove un giovane di 25 anni, di nazionalità tedesca, si sarebbe gettato nel vuoto dalla sommità dell'edificio religioso. Secondo le prime indiscrezioni che giungono dal capoluogo veneto, l'allarme sarebbe stato dato da alcuni passanti, che hanno notato la salma dell'uomo a terra, che giaceva in una pozza di ...

Paolo Isotta : Nastasi rovinò l’acustica del San Carlo con l’avallo di Riccardo Muti : Sul Fatto quotidiano Un duro attacco ai lavori di restauro del Teatro San Carlo compiuti qualche anno fa, quando ne era Commissario Salvo Nastasi (“autonominatosi dal 2007 al 2011, quando era capo di gabinetto del Ministero”). Lo firma il celebre critico musicale Paolo Isotta sul Fatto Quotidiano. Il San Carlo, scrive, era il teatro con l’acustica migliore del mondo. Fino a quell’intervento, appunto. Isotta accusa Nastasi di aver ...