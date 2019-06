“Salvini e Di Maio litigano perché nessuno vuole assumersi la responsabilità dei danni

CRISI DI GOVERNO - Salvini attacca Luigi Di Maio che risponde così : “Salvini è triste!” : I due leader di Lega e M5S si evitano ma si pungono molto, specialmente nelle ultime settimane il grillino sembra proprio aver cambiato atteggiamento. I due non si parlano, si evitano. Ma parlano molto e non si evitano affatto quando si tratta di attaccarsi. Senza esclusione di colpi. La campagna elettorale alimenta la tensione che … Continue reading CRISI DI GOVERNO, Salvini attacca Luigi Di Maio che risponde così: “Salvini è ...

Luigi Di Maio “Salvini difende la casta - non lo riconosco più” : Luigi Di Maio “Salvini difende la casta, non lo riconosco più” Periodo di crisi per il tandem Salvini-Di Maio. A ridosso del voto per le europee che potrà dare indicazioni ben precise sul futuro della coalizione di governo, i due vice-premier continuano a battibeccare e ad alzare la tensione. Le ultime schermaglie tra Di Maio e Matteo Salvini Salvini ha assicurato che il M5S è più in sintonia con il PD che con la Lega e ...

Annalisa Chirico : “Salvini? In privato è un animo tenero. Mi risulta che con Di Maio i rapporti non siano molto vivaci” : Annalisa Chirico, giornalista del Foglio e presidente del movimento Fino a prova contraria, è intervenuta durante la trasmissione Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1 e quando le hanno chiesto se è vero che Salvini e Di Maio non si sentono più, non ha avuto dubbi: “Si, mi risulta che non si sentano. Si sono incontrati nel Cdm di mercoledì, ma credo che i canali di comunicazione tra loro non siano molto vivaci al momento”. La Chirico è molto ...

Di Maio : “Salvini deve smetterla” : Luigi Di Maio a Radio Anch’io su Radio 1 dice la sua sugli sviluppi della vicenda Siri e sul futuro dell’esecutivo. Per lui Salvini deve smetterla…. In particolare di prenderla sul personale come ha fatto sul caso Siri. Per questo secondo il ministro del lavoro: ci possiamo sedere intorno a un tavolo e affrontare una serie di temi che sono nel contratto di italianGoverno.Gli italiani sono stanchi di crisi di governo ...