Napoletani scomparsi in Messico | spunta l' intercettazione del boss | «Fatene quel che

Napoletani scomparsi in Messico - l’intercettazione che incastra il boss el Quince : “Fatene ciò che credete” : “Fatene ciò che credete” . Così rispondeva a un capo cartello locale, che gli comunicava di aver ‘preso’ due italiani che si chiamano Russo, Josè Guadalupe Rodriguez Castillo, meglio noto con i soprannomi di el Quince e don Lupe, uomo forte del cartello Nueva generacion, specializzato nel traffico di droghe sintetiche ma anche in quelle tradizionali, attivo in particolare nello Stato occidentale di Jalisco. El Quince è stato arrestato a luglio ...

Napoletani scomparsi in Messico - intercettazione incastra un boss : Gabriele Laganà Da una intercettazione telefonica è emerso che “el Quince”, un malavitoso locale, era a conoscenza del sequestro e ha lasciato libertà di agire ai rapitori Ci potrebbero essere novità, purtroppo drammatiche, in merito alla scomparsa in Messico di tre cittadini Napoletani, in particolare su Antonio Russo e Vincenzo Cimmino. Un'intercettazione telefonica, infatti, incastra “el Quince”, uno dei due malavitosi arrestati ...