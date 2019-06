La Ferrari in Canada ma senza modifiche significative

F1 - GP Canada 2019 : Ferrari - cosa non ha funzionato finora. Tutti gli errori commessi dalla Scuderia di Maranello : Nel prossimo weekend il Mondiale di Formula Uno tornerà in scena per il settimo round iridato e il tracciato sarà quello di Montreal (Canada). Sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve si riaprirà la caccia alla Mercedes, autentica dominatrice della prima parte di stagione, con sei successi in altrettante gare. Le Frecce d’Argento si sono dimostrate le più veloci in ogni situazione e quindi appare davvero complicato porre un freno alla ...

F1 - Toto Wolff : “In Canada la Ferrari potrebbe essere favorita per i rettilinei” : A pochi giorni dal settimo round del Mondiale 2019 di F1, di scena sul celebre tracciato di Montreal (Canada), l’avvicinamento della Mercedes è come sempre molto attento ai particolari. Le Frecce d’Argento, assolute dominatrici delle prime sei gare del campionato (6 successi), vogliono allungare la loro striscia vincente e dare un’ulteriore prova di forza sul circuito nordamericano. Si è reduci dall’appuntamento di ...

F1 - Toto Wolff : “In Canada la Ferrari potrebbe essere favorita per i rettilinei” : A pochi giorni dal settimo round del Mondiale 2019 di F1, di scena sul celebre tracciato di Montreal (Canada), l’avvicinamento della Mercedes è come sempre molto attento ai particolari. Le Frecce d’Argento, assolute dominatrici delle prime sei gare del campionato (6 successi), vogliono allungare la loro striscia vincente e dare un’ulteriore prova di forza sul circuito nordamericano. Si è reduci dall’appuntamento di ...

F1 - GP Canada 2019 : i precedenti della Ferrari a Montreal - il tempio di Michael Schumacher e Lewis Hamilton : Grande attesa per il ritorno del circus della F1 che il prossimo weekend si sposterà fuori dall’Europa per correre il GP del Canada, settimo appuntamento del Mondiale, sullo storico circuito Gilles Villeneuve. L’edizione del 2019 sarà la cinquantesima valida per il campionato del mondo, anche se si corre sul circuito situato sull’isola di Notre-Dame “solamente” dal 1978; in quella storica prima edizione fu proprio ...

Formula 1 – Ferrari - la promessa di Binotto : “in Canada niente errori. Sappiamo di non essere competitivi ma…” : Mattia Binotto analizza la gara del Canada, tracciato potenzialmente favorevole alla Ferrari: il team principal della Rossa spiega che non ci saranno modifiche sulla SF90, ma assicura “zero errori” Nessuna modifica alla monoposto, ma anche nessun dei gravi errori che hanno condizionato le prime gare. In sintesi è questo il pensiero di Mattia Binotto in vista del Gp di Montreal. La gara del Canada la scorsa stagione ha sorriso ...

F1 - GP Canada 2019 : il Mondiale riparte da Montreal. La Ferrari cerca un guizzo d’orgoglio : Se non siamo all’ultima spiaggia, per quanto riguarda la Ferrari, poco ci manca. Il Gran Premio del Canada 2019 di Formula Uno, anche per la conformazione del tracciato di Montreal, è probabilmente la chance finale per la scuderia di Maranello per riaprire un Mondiale che, al momento, appare più come una chimera. I lunghi rettilinei del circuito situato sull’isola di Notre Dame e le sue curve veloci, sembrano ideali per una SF90 che, ...

Formula 1 - sudore e fatica in casa Ferrari in vista del Gp del Canada : Vettel e Leclerc sgobbano a Maranello : I due piloti della Ferrari ieri hanno lavorato duramente al simulatore per definire la configurazione da utilizzare nel prossimo Gran Premio del Canada La Ferrari ha bisogno di svoltare, lo impone la situazione venutasi a creare nella classifica piloti e in quella Costruttori, dove la Mercedes domina incontrastata. Photo4/LaPresse Per arginare questo strapotere delle Frecce d’Argento, Vettel e Leclerc non perdono un minuto per ...

Ferrari : in Canada e Francia lo sponsor lascia il posto al logo dei 90 anni : La Scuderia Ferrari tornerà a celebrare i 90 anni dalla sua fondazione nel corso dei GP di Canada e Francia. Come già in Australia, anche a Montreal e a Le Castellet sulle due SF90 il logo celebrativo dell’anniversario sarà sulla livrea e sulle tute di piloti e meccanici. Mission Winnow resta comunque title partner Ferrari […] L'articolo Ferrari: in Canada e Francia lo sponsor lascia il posto al logo dei 90 anni sembra essere il primo su ...

Formula 1 – La Ferrari ha deciso - nei Gp di Canada e Francia niente logo ‘Mission Winnow’ : ecco il motivo : La Ferrari correrà nei Gp di Canada e Francia senza il logo Mission Winnow: la scuderia di Maranello sostituirà il title sponsor con un riferimento ai 90 anni del Cavallino, come già accaduto in Auastralia Nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale: la Ferrari correrà i Gp di Canada e Francia senza il logo Mission Winnow. Lo sponsor, resterà comunque title partner della scuderia di Maranello per l’intera stagione 2019, ma non ...