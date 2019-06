Il Booker prize che racconta l’Oman con gli occhi di una donna

internazionale

(Di martedì 4 giugno 2019)ita Jokha Alharthi è la prima scrittrice del suo paese tradotta in inglese. Dal suo romanzo emerge una società culturalmente ricca, legata alla tradizione e alle prese con la nuova ricchezza natadal petrolio. Leggi

contattogiorgi : Se la toccava, non poteva parlarle, se l’amava non poteva andarsene, se parlava non poteva ascoltare, se lottava n… - editoriaraba : La scrittrice dell'Oman Jokha al-Harthi ha vinto il Man Booker International Prize qualche giorno fa, ne parlo oggi… - antonellappiano : RT @Marco_Freccero: Un romanzo dell’Oman ha vinto il Man Booker International Prize -