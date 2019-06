Disoccupazione | Italia terzultima in Europa Peggio soltanto Spagna e Grecia Nell’Ue

Ad aprile il tasso di Disoccupazione in Italia è stato del 10 - 2 per cento : stabile rispetto a marzo e in calo rispetto ad aprile 2018 : Stamattina l’ISTAT ha pubblicato i nuovi dati sul lavoro che si riferiscono al mese di aprile. Le nuove rilevazioni hanno registrato un tasso di disoccupazione del 10,2 per cento, stabile rispetto a quello di marzo, e in calo dello 0,7

Italia col freno tirato - bocciate le misure del Governo : cresce solo la Disoccupazione : Tutti dati in rosso quelli delle previsioni dell'Istat che sanciscono il fallimento dell'aggancio delle ripresa: anche il...

L'Istat vede l'Italia a +0 - 3% nel 2019. Stime Pil tagliate - Disoccupazione in aumento : L’Istat taglia le Stime del Pil per quest’anno: da +1,3% a +0,3%. Una “forte revisione” delle previsioni di crescita rispetto ai dati rilasciati a novembre, spiega l’Istituto, sottolineando inoltre il “deciso rallentamento” a confronto con l’anno precedente (+0,9%). Le Stime dell’Istat sul Pil di quest’anno risultano “lievemente” migliori rispetto a quelle ...

ESCLUSIVA On. Fratoianni - Sinistra Italiana - : "Seria battaglia contro le diseguaglianze - allarme Disoccupazione di massa" : Ma c'è un fatto incontrovertibile, a prescindere dalle sentenze dei tribunali: il rapporto fra un certo mondo economico e una certa politica è malato e va interrotto con ogni mezzo possibile. D'altra ...

Bruxelles boccia l'Italia : conti pubblici alla deriva. «Il reddito di cittadinanza aumenterà la Disoccupazione» : Per ora la misura è congelata, ma potrebbe essere utilizzata già nella Finanziaria del 2020, anche se la scelta è controversa per i rischi di rallentamento dell'economia. Nel suo rapporto, la ...

Bruxelles boccia l’Italia : conti pubblici alla deriva. «Il reddito di cittadinanza aumenterà la Disoccupazione» : La Commissione europea prevede una crescita 2019 dello 0,1% (in calo dallo 0,2% previsto a febbraio). Sulla crescita l’Italia è in fondo alla classifica europea. Il deficit pubblico è previsto al 2,5% nel 2019 e al 3,5% del Pil nel 2020. Anche il debito rischia di aumentare nuovamente, al 133,7% del Pil nel 2019 e al 135,2% nel 2020...

Perché non è tutto oro il calo della Disoccupazione in Europa e in Italia. Tempi più duri per i giovani : In Europa c’è stato un generale calo della disoccupazione. L’eccezione principale è rappresentata dalla Turchia. E l'Italia? In 15 tra regioni e province autonome il tasso di disoccupazione si è ridotto. Prima di celebrare, vale la pena di spostare l'attenzione ai dati relativi al solo 2018. Che mostrano come la disoccupazione resti uno dei problemi più profondi del nostro Paese...

Borsa Italiana oggi - Milano accelera dopo i dati sulla Disoccupazione in Usa : L'economia americana ha creato 20 milioni di posti di lavoro da quando è finita la Grande Recessione nel 2009. WALL STREET - Wall Street apre in territorio positivo dopo i dati sulla disoccupazione ...

Istat - buone notizie per l'Italia : la Disoccupazione scende - il Pil sale e sia pur di poco siamo fuori dalla recessione : Secondo quanto riportato dall'Istat, l'economia italiana sta vivendo 'un moderato recupero che ha interrotto la debole discesa dell'attività registrata nei due trimestri precedenti': 'l'ultimo anno ...

A marzo il tasso di Disoccupazione in Italia è stato del 10 - 2 per cento - in calo di 0 - 8 punti rispetto all’anno scorso : Stamattina l’ISTAT ha pubblicato i nuovi dati sul lavoro che si riferiscono a marzo. Le nuove rilevazioni hanno registrato un tasso di disoccupazione del 10,2 per cento, in calo di 0,4 punti rispetto a febbraio e di 0,8 rispetto a