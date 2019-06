blogo

(Di martedì 4 giugno 2019) I due consiglieri togati del CSM, Corradoe Antonio, si sono autosospesi annunciandolo con una nota diffusa nella tarda serata di ieri. I due non sono coinvolti nell'inchiesta di Perugia, ma avrebbero partecipato insieme a Luca Palamara, indagato con l'accusa di corruzione, ad un incontro con Luca Lotti e Cosimo Ferri per discutere della nomina del Procuratore Capo della Procura di Roma.La decisione è arrivata al culmine di una giornata di incontri nella sede del CSM, durante i quali la sospensione dei due consiglieri era stata sollecitata proprio per non creare ulteriore imbarazzo. Siacheappartengono alla corrente di Magistratura Indipendente, la più antica di ispirazione moderata.I due hanno accolto l'appello, ribadendo al tempo stesso la loro estraneità alla vicenda: "Pur consapevoli e certi della correttezza del nostro operato, per senso ...

MediasetTgcom24 : Bufera tra le Procure, Csm: Cartoni e Lepre si autosospendono #Procure - LeoneGatti : RT @Lettera43: Dopo Luigi Spina, Corrado Cartoni e Antonio Lepre lasciano anche Gianluigi Morlini e Paolo Criscuoli. La bufera sulle toghe… - Luky_CSM_ACM99 : @IU5KZT @nonleggerlo @SantucciFulvio Non abbatterti fecciazzurro dell'intersuccursale, puoi vantarti pur sempre di… -