Palpeggiamenti sul fondo schiena e baci! Maresciallo indagato per violenza (Di lunedì 3 giugno 2019) La Procura di Torino ha notificato l’avviso di fine indagini, che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio, a un Maresciallo della Brigata Taurinense. L'uomo, 35enne, deve rispondere di violenza sessuale: secondo l'accusa, avrebbe molestato tre soldatesse durante una serie di esercitazioni sugli sci tra il gennaio 2017 e il gennaio dell'anno successivo. La notizia era stata anticipata dal Corriere della Sera che precisa come il militare sia accusato anche di maltrattamenti con l’aggravante razziale, ai danni di un militare di origini marocchine. Che sarebbe stato più volte pesantemente insultato. Nell’ambito dell’inchiesta, un tenente colonnello sarebbe indagato per favoreggiamento, e un capitano per omessa denuncia.



