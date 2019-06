Mondiale per Club | in Qatar le edizioni 2019 e 2020

MotoMondiale : Dalla Porta e Antonelli in lizza per il titolo in Moto3 - Baldassarri limita i danni e rimane in vetta in Moto2 : Il weekend del Mugello è andato in archivio in maniera estremamente positiva per i colori azzurri nelle classi Moto2 e Moto3 del Motomondiale, con i piloti nostrani che hanno ben figurato nella gara di casa confermando ancora una volta la competitività e la profondità del nostro movimento. La domenica del Gran Premio d’Italia 2019 è infatti cominciata con l’esaltante doppietta italiana nella classe leggera firmata da Tony Arbolino e ...

Giornata Mondiale della Bicicletta : 10 consigli per godersela al meglio e prevenire gli infortuni più frequenti : Il ciclismo è da sempre uno degli sport più praticati per via dell’accessibilità e dei benefici che apporta al corpo umano. Qualità apprezzate da milioni di persone in Italia e nel mondo ma anche dalle celebrities che hanno espresso il loro amore verso il mondo del ciclismo, come Matt Damon, Patrick Dempsey, Jennifer Aniston, Matthew McConaughey e Zac Efron. Ma andare in sella a una bici senza le corrette preparazioni e conoscenze può portare a ...

Giornata Mondiale degli Oceani : Life Beyond Plastic - onde di cambiamento per salvare il mare : Gli Oceani e i mari ricoprono oltre i tre quarti del nostro pianeta e sono un patrimonio essenziale per la vita dell’uomo: ospitano numerose forme di vita, influiscono in maniera determinante sul clima, sono un’importante fonte di cibo, prosperità economica, benessere sociale e culturale. Purtroppo tutto questo è in pericolo: ogni anno tra i 5 e i 13 milioni di tonnellate di Plastica finiscono nei mari, causando l’80% dell’inquinamento ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : Alvaro Bautista al comando - +43 su Rea : Alvaro Bautista rimane al comando del Mondiale Superbike 2019 con 43 punti di vantaggio su Jonathan Rea al termine del GP d’Italia 2019 dove non si è disputata gara-2 a causa del maltempo. LA Classifica Mondiale 2019 Superbike Alvaro Bautista 263DUCATI JONATHAN REA 220KAWASAKI ALEX LOWES 140YAMAHA MICHAEL VAN DER ...

Yennaris - primo calciatore naturalizzato cinese convocato dalla Nazionale : l’ultima frontiera di Xi per arrivare al Mondiale : Solo pochi giorni fa, incontrando i rappresentanti della diaspora cinese confluiti sotto i vessilli della Conference for Friendship of Overseas Chinese Associations, il presidente cinese Xi Jinping aveva esortato i connazionali a contribuire alla “rinascita Nazionale”. Il mondo del calcio non fa eccezione. Nella giornata di giovedì il centrocampista, Nico Yennaris, è diventato ufficialmente il primo giocatore straniero naturalizzato ...

Boxe - Mondiale pesi massimi 2019 : pazzesco a New York - Andy Ruiz Jr. sconfigge Anthony Joshua per KOT al settimo round! : E’ forse uno dei ribaltoni più incredibili mai visti in tutta la storia del pugilato: Andy Ruiz Jr. sconfigge Anthony Joshua al Madison Square Garden di New York e gli porta via tutte e quattro le cinture mondiali WBA, IBO, WBO e IBF dei pesi massimi. Quasi nessuno era stato in grado di pronosticare un simile esito del combattimento, con il californiano di chiare origini messicane a guadagnarsi l’inattesa copertina dell’intero ...

Mondiale per club 2019 : quando si gioca? Date - programma e orari. Il regolamento : Non ci sono ancora conferme su Date e luogo del Mondiale per club 2021, la rassegna iridata riservata alle società dovrebbe andare in scena in Giappone ma lo sapremo soltanto tra un paio di giorni quando la FIFA ufficializzerà il Paese organizzatore dell’evento e comunicherà le varie Date. Si tratterà di una delle ultime edizioni della competizione con il format a sette squadre che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime stagioni, nel ...

Boxe - Mondiale pesi massimi 2019 : Anthony Joshua vuole tenersi l’imbattibilità - Andy Ruiz Jr. per la sorpresa : Basta dare un’occhiata ai maggiori siti di scommesse per capire come stanno le cose tra Anthony Joshua e Andy Ruiz Jr. per la sfida che riunisce quattro corone mondiali dei pesi massimi (IBF, IBO, WBA e WBO). Il pugile di Watford, fino ad oggi imbattuto, è il favorito indiscusso contro il suo coetaneo (29 anni) di Imperial, in California. Per avere un’idea della situazione, puntando su Joshua quasi non torna in tasca nulla, mentre su ...

Giornata Mondiale senza tabacco da Crotone parte un progetto di ricerca scientifico per contrastare il fumo : In Italia oltre novantatremila morti l’anno a causa del fumo. Malattie cardiovascolari e tumori le principali cause di morte. Nonostante