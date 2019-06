GF16 | stasera la semifinale | Kikò a rischio eliminazione | verranno proclamati i finalisti

Spoiler GF16 stasera : probabile scontro tra Mila Suarez e Delia Duran per Alex Belli : Questa sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della sedicesima edizione del Grande Fratello 16, il reality show di Mediaset condotto dalla napoletana Barbara D'Urso, con opinionisti in studio Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Secondo le prime anticipazioni sul secondo appuntamento, questa sera assisteremo ad uno scontro molto accesso che infiammerà la puntata. Stiamo parlando dello scontro tra Mila Suarez e Delia ...

GF16 : stasera in prima serata su Canale 5 al via la nuova edizione condotta dalla D'Urso : stasera 8 aprile 2019 in prima serata su Canale 5 debutterà la nuova edizione del Grande Fratello, con Barbara D’Urso alla conduzione affiancata dai due opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. A poche ore dalla messa in onda della prima puntata alcuni nomi dei sedici concorrenti che entreranno nella Casa più spiata d’Italia sono già stati annunciati, in particolare vi è molta curiosità vi è per la figlia adottiva di Francesco Rutelli e ...