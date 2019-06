Dl Crescita | arriva lo scivolo per le grandi aziende | via 7 anni prima della pensione

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2019) La possibilità per lecon più di mille lavoratori e che attuano un rinnovamento tecnologico di licenziare i più anziani, dando loro in cambio uno ‘‘ – a carico delle imprese – fino a 7dalla. Lo prevede un emendamento al decretopresentato dai relatori Raphael Raduzzi (M5s) e Giulio Centemero (Lega) nelle commissioni Bilancio e FinanzeCamera. I pre-pensionamenti verrebbero introdotti in via sperimentale per il 2019 e il 2020, sostenuti da un fondo pubblico rispettivamente di 40 e 30 milioni di euro. La misura fa parte del pacchetto presentato dalla maggioranza nelle Commissioni che ha scatenato le proteste del Pd, per il poco tempo a disposizione per esaminare le proposte di modifica. Il decretosarà anche al centroseconda parte del vertice di governo convocato questa sera a Palazzo Chigi, dopo ...

