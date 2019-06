ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2019) Solo pochi giorni fa, incontrando i rappresentanti della diasporaconfluiti sotto i vessilli della Conference for Friendship of Overseas Chinese Associations, il presidenteXi Jinping aveva esortato i connazionali a contribuire alla “rinascita”. Il mondo del calcio non fa eccezione. Nella giornata di giovedì il centrocampista, Nico, è diventato ufficialmente ilgiocatore stranieroad esserenella. Nato a Londra 26 anni fa da madree padre cipriota, il terzino cresciuto nell’Arsenal e poi a lungo al Brentford aveva rinunciato alla cittadinanza britannica – come imposto dalle leggi locali – per vestire la maglia del Beijing Guo’an, la principale società calcistica della Chinese Super League, la serie A d’oltre Muraglia. Da quando è approdato nel team lo scorso ...

fattoquotidiano : Yennaris, primo calciatore naturalizzato cinese convocato dalla Nazionale: l’ultima frontiera di Xi per arrivare al… - Noovyis : Un nuovo post (Yennaris, primo calciatore naturalizzato cinese convocato dalla Nazionale: l’ultima frontiera di Xi… - Asiablog_it : #CINA ???? La nazionale di calcio ha convocato il primo giocatore naturalizzato nella sua storia: è Nico Yennaris, ce… -