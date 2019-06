Migranti | arrivata in porto a Genova la nave Cigala Fulgosi | 100 persone a

agi

(Di domenica 2 giugno 2019) Èin, intorno alle 8.42, la"Cigala Fulgosi" della Marina militare con a bordo un centinaio disalvati giovedì al largo della Libia. A Calata Bettolo, di fronte laè stato allestito un presidio sanitario tra Croce Rossa e Anpas. I, ha detto ieri il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, saranno tutti redistrubuiti in 5 Paesi dell'Ue e in Vaticano. "Non ci sono particolari emergenze sanitarie a bordo. Risultano almeno 6 o 7 casi di scabbia. Poi c'è una bimba con una ustione di primo grado per elevata esposizione al sole". Lo ha riferito il consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di, Sergio Gambino, aggiornando la stampa a Calata Bettolo sulla situazione a bordo della Cigala Fulgosi. "Sul pattugliatore si svolge un primo triage, mentre i controlli piu' approfonditi si svolgono nei tendoni a terra" ha detto ...

