I gironi di qualificazione del Mondiale di calcio femminile 2019

lanotiziasportiva

(Di domenica 2 giugno 2019) Idi: Analizziamo idideldi.Idia Franciasaranno 6 e si qualificheranno le prime 2 classificate e 4 tra le migliori terze.IdiA-B e CIl girone A – Francia, Norvegia, Nigeria, Corea del SudLa Francia, padrona di casa, potrebbe sfruttare il fattore tifosi per provare a raggiungere le semifinali del torneo. L’obiettivo è giocarsi la finale e sfruttare il buon momento e l’esperienza di molte giocatrici della rosa.La Nigeria, autentica dominatrice del campionato africano, arriva in Francia con l’obiettivo di centrare gli ottavi di finale. La squadra africana è una tra le candidate al ripescaggio come migliore terza classificata.La Norvegia si presenta alsenza la stella Ada Hegerberg e il morale delle giocatrici, in polemica con la ...

Teo__Visma : #UCLFinal Gol qualificazione al Camp Nou nei gironi, tripletta nel secondo tempo dell'Amsterdam Arena nella semifi… - andreadag3 : @_elbonito_ @stetho83 Solo per la qualificazione ai gironi (dicono) - marcopascale64 : @LucianoSpallett Se dobbiamo accontentarci del ritorno in Champion per essere fuori nei gironi di qualificazione pr… -