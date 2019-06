Fasce Champions |  Juve in prima | il Napoli evita il Tottenham | Inter in terza e Atalanta

Champions League - le Fasce del sorteggio : ecco come saranno “posizionate” le italiane : Champions League, il 30 agosto a Montecarlo andrà in scena il sorteggio dei gironi con 4 italiane in lizza La vittoria del Liverpool questa sera nella finale di Champions League contro il Tottenham ha definito ulteriormente le fasce della prossima edizione, pronta a partire già tra poche settimane. Per quanto riguarda le squadre italiane, la Juventus sarà chiaramente in prima fascia, il Napoli in seconda e l’Inter in terza assieme al ...

Le notizie del giorno – Valzer di allenatori in Serie A - il messaggio d’addio di Spalletti - le Fasce delle italiane in Champions ed Europa League : Valzer PANCHINE IN Serie A – Si muovono le big, l’Inter ha deciso di affidare la panchina ad Antonio Conte, per quanto riguarda la Juventus, il nome in pole come riportato ormai da giorni su CalcioWeb è quello di Jurgen Klopp. La notizia più importante di oggi riguarda l’Atalanta, dopo l’impresa della qualificazione in Champions League il tecnico Gasperini avrebbe dunque deciso di rimanere in nerazzurro. Sfuma dunque la possibilità ...

Champions League - le Fasce del sorteggio : ecco come saranno “posizionate” le italiane : Champions League, il 30 agosto a Montecarlo andrà in scena il sorteggio dei gironi con 4 italiane in lizza Il campionato di Serie A è terminato ieri tra mille emozioni e colpi di scena. Inter ed Atalanta hanno strappato il pass per la prossima Champions League ed ora si riposeranno in attesa della calda estate che le vedrà protagoniste sul mercato ed anche nel sorteggio della competizione. Le fasce della prossima Champions League sono già ...