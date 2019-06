Come giocherà l’Italia contro la Grecia?

lanotiziasportiva

(Di domenica 2 giugno 2019) Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini,ad Atene con un modulo offensivoquello visto nelle ultime partite di qualificazione a Euro 2020.La Nazionale italiana è al lavoro con 33 giocatori disponibili di cui 29 di campo e 4 portieri. E’ al momento prima nel proprio girone di qualificazione da imbattuta, avendo vinto entrambe le due partite sin ora disputateFinlandia e Liechtenstein. L’Italia sarà impegnata in due gare di qualificazione per Euro 2020(ad Atene sabato 8 giugno) e Bosnia (Torino, Allianz Stadium, 11 giugno).I probabili 11 iniziali ad AteneLa, seconda a quota 4, non sarà un avversario facile ed è per questo che il commissario tecnico Roberto Mancini in questi giorni stia pensando a una formazione molto offensiva per mettere in difficoltà sin dall’inizio la retroguardia ellenica.Il modulo ...

