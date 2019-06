Basket | Playoff Serie A 2019 | Sassari ad un successo dalla finale | a Milano serve

oasport

(Di domenica 2 giugno 2019) Appuntamento imperdibile in programma questa sera con un nuovo capitolo della entusiasmante sfida tra, semideidellaA 2018-dimaschile. Le prime due partite hanno regalato uno spettacolo sensazionale e la formazione allenata da Gianmarco Pozzecco è riuscita ad espugnare il Forum di Assago in entrambe le occasioni dimostrando una condizione fisica e mentale prossima alla perfezione e proseguendo la striscia record di vittorie consecutive (21) tra campionato e FIBA Europe Cup. La Dinamo è in vantaggio 2-0 e potrebbe scrivere la parola fine sullagià questa sera con il supporto di un PalaSerradimigni caldissimo per l’occasione. La squadra di Simone Pianigiani si trova invece con le spalle al muro e avrà bisogno di una vittoria per provare ad invertire l’inerzia della sfida e restare aggrappata alle speranze di arrivare in. Il ...

