Unhcr: non salvare è contro cultura Ue

"Il salvataggio in mare tra tutti i gesti umanitari è forse il più esemplare, diminuire la capacità dei salvataggi in mare è un attentato allae alla tradizione europea". Così l'Alto commissario per i rifugiati Onu, Grandi, difendendo l'operato delle Ong: "Da quando hanno dovuto ridurre i salvataggi i morti in mare aumentano, ed è inaccettabile". "La Libia non è un posto sicuro e i migranti non vanno riportati li-prosegue-Sbagliato affrontare la crisi libica con una logica nazionalista,Va affrontata globalmente".(Di sabato 1 giugno 2019)