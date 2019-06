ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2019) Se vi fate un giro per il web troverete milioni di meme motivazionali e frasi fatte da mental coach che potremmo sintetizzare in: “Dimenticati il passato, conta solo il futuro”. È una sorta di mantra della nostra nuova epoca. A conti fatti ci stiamo quasi riuscendo. Eppure, se essere proiettati in avanti è una buona abitudine per progredire, cancellare ciò che c’era di buono ci rende più poveri. Poveri economicamente perché poveri di conoscenze pratiche e saggezza tipica di chi ha vissuto di niente, di guerra, di fame. Quelli che non avevano nessuna forma di assistenzialismo a supporto e quindi a sé dovevano pensare da soli. Così, era facile vedere una massaia, che al massimo aveva fatto le elementari, mettere da parte i pochiche racimolava il marito per una progettualità ben organizzata in barattoli di vetro: corredo figlia e fortezza (eventuali malattie o eventi tragici). È ...

Noovyis : Un nuovo post (Quattro semplici formule per spiegarvi come gestire i vostri soldi) è stato pubblicato su Playhitmus… - Cascavel47 : Quattro semplici formule per spiegarvi come gestire i vostri soldi - yebosfaye : RT @ginosalvi2015: Da questo link -