Fi-Pi-Li | un piano da 26 milioni per migliorare la sicurezza

Banda ultra larga - Fastweb lancia piano da 3 miliardi per raddoppiare la copertura a 16 milioni di utenti nel 2024 : raddoppiare il numero di famiglie e imprese raggiunte dalla Banda ultra - larga e cablare le città medio-piccole dove non è ancora arrivata la fibra: è questo l’obiettivo di Fastweb , da realizzare entro il 2024 . L’azienda di telecomunicazioni vuole passare dagli attuali 8 milioni a 16 milioni di utenti collegati. Un piano di espansione significativo non solo quantitativamente, ma anche per la tecnologia utilizzata: la copertura verrà infatti ...

Siccità - il Veneto rischia la crisi idrica : scatta il piano irriguo da 161 milioni di euro - al via 24 cantieri : Il Veneto sta rischiando una crisi idrica uguale se non peggiore rispetto al 2017, anno della grande Siccità. L’allerta arriva dall’assessore regionale all’agricoltura e alla bonifica Giuseppe Pan e dagli 11 Consorzi di bonifica del Veneto. A preoccupare non è solo l’andamento della stagione invernale che, dopo la tempesta Vaja di fine ottobre ha registrato il 54 per cento in meno della piovosità attesa tra dicembre e marzo e il 40 per cento in ...