F1 | la permanenza in calendario del GP di Spagna si deciderà entro il mese di luglio

oasport

(Di sabato 1 giugno 2019) Laneldel Mondiale 2020 di F1 del GP disiildi. E’ questa la notizia che filtra dall’ambiente iberico relativamente alla possibile uscita di scena del classico round sul tracciato del Montmeló, che dal 1991 caratterizza il round catalano. Stando al comunicato pubblicato del RACC (Real Automóvil Club de Catalunya, ndr), la preoccupazione per la mancata conferma del round c’è, anche visto l’inserimento del GP d’Olanda, sulla pista di Zandvoort. Pertanto sarà necessario trovare un accordo nel più breve tempo possibile per scongiurare il rischio di un’assenza che potrebbe pesare nel Circus. Una situazione complicata, dal punto di vista economico, perché con il ritiro di Fernando Alonso è venuta mancare la vera attrazione per il pubblico, nonostante Carlos Sainz con la McLaren non stia di sicuro ...