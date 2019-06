ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2019) Massimo Gramellini ha proposto di recente l’introduzione deiper dare più interesse aldi. È un’idea che circola da tempo e che potrebbe rendere più competitivo il, visto lo strapotere di una sola squadra, la Juventus, anche se c’è il rischio di rendere meno coinvolgente la parte finale della competizione, quando le posizioni in classifica si sono stabilizzate. È più probabile che si realizzi prima un’altra ipotesi che circola da alcuni anni, un super-europeo, unae con più confronti rispetto all’attuale modello. Nonostante la scontata ostilità delle squadre minori e l’opposizione (forse più di facciata che di sostanza) del “governo” del, il business preme per ileuropeo per club. Vi si arriverà perché l’interesse per le partite diè alto, come dimostrano gli elevati ascolti televisivi che ...

Cascavel47 : Champions allargata, playoff di campionato o cosa? Così il nostro calcio può crescere -