Acqua&Sapone-Italservice Pesaro calcio a 5 | Gara-2 Finale Scudetto oggi | orario

oasport

(Di sabato 1 giugno 2019), sabato 1° giugno, andrà in scena-2 delladia 5 tra l’Acqua&Sapone e l’. Nel primo match disputato a Montesilvano i campioni d’Italia si sono imposti con un perentorio 7-2, frutto di una prova notevole nel secondo tempo (clicca qui per leggere la cronaca). Gli uomini di Fulvio Colini dovranno reagire e riequilibrare le sorti della serie per non mettere in una condizione di ulteriore vantaggio gli abruzzesi. Il secondo incontro si disputerà sempre a Montesilvano e i ragazzi di Tino Perez avrà chiaramente il vantaggio del fattore campo. Ricordiamo che la sfida sarà al meglio delle cinque partite e l’obiettivo dei pesaresi sarà proprio quello di prolungare il più possibile la lotta con gli abruzzesi. Di seguito il programma di-2 dellatra Acqua&Sapone eche godrà ...

MSF_ITALIA : 'Passo le mie giornate tra i rifugiati, addentrandomi negli angoli più improbabili del campo per trovare il posto i… - Corriere : Uno scatto straordinario - realizzato dal fotografo @stevebiro - ha catturato l'istante in cui quest'aquila di mare… - trash_italiano : ERA PIÙ ACQUA E SAPONE. #noneladurso -