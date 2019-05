Tiro con l’arco – Tutto pronto per i Mondiali Paralimpici | azzurri in viaggio per l’Olanda

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Marco Suppini è il secondo qualificato nel Tiro a segno dopo Marco De Nicolo : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Prime date del tour estivo dei Tiromancino - ancora in scena con l’Ensemble Symphony Orchestra : biglietti in prevendita : Dopo il successo della tournée teatrale con l'Ensemble Symphony Orchestra, si replica con il calendario del nuovo tour estivo dei Tiromancino, in scena in diverse piazze, auditorium e location all'aperto d'Italia tra giugno e agosto 2019. Per Federico Zampaglione e soci sarà un'estate molto intensa: dopo l'annuncio del nuovo contratto discografico con Universal Music per la divisione Virgin Music e quello del brano inedito Vento del Sud in ...

Giro d’Italia 2019 : Valerio Conti : “Ho cercato di tenere duro - ma il riTiro è l’unica opzione” : Il Giro d’Italia registra l’abbandono di Valerio Conti prima della partenza della tappa numero 18: un igroma ischiatico, noto anche come nodulo perineale del ciclista, costringe la seconda Maglia Rosa di questa edizione (primato guadagnato a San Giovanni Rotondo e perso a Pinerolo) ad alzare bandiera bianca. Al momento dell’abbandono il classe 1993 era al 22° posto in classifica generale con 34’51” di ritardo dal ...

Giro d’Italia – Brutte notizie per Valerio Conti - l’ex Maglia Rosa costretto al riTiro prima della 18ª tappa : Il corridore dell’UAE Team Emirates ha dovuto alzare bandiera bianca prima della diciottesima tappa per via di un igroma ischiatico Valerio Conti si ritira dal Giro d’Italia 2019, il corridore dell’UAE Team Emirates ha alzato bandiera bianca per via del c.d. ‘nodulo del ciclista. Fabio Ferrari/LaPresse Si tratta di un igroma ischiatico, cioè una cisti formatasi sul soprassella causata dalla fatica e dallo ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Saranno dodici gli azzurri in Olanda : Sono state diramate le convocazioni dell’Italia per i Mondiali di Tiro con l’arco, che si svolgeranno a ‘s-Hertongebosh, in Olanda, dal 10 al 16 giugno, che avranno funzione di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Saranno dodici gli arcieri azzurri in gara, perfettamente distribuiti tra ricurvo e compound e tra uomini e donne. Nel ricurvo maschile Saranno in gara i campioni del mondo uscenti Mauro Nespoli, Marco Galiazzo e ...

Tiro con l’arco – Gli azzurri convocati per i Mondiali 2019 : Campionati Mondiali Outdoor, qualificazione Olimpica Tokyo 2020: i convocati azzurri Lo staff della Nazionale ha stilato le convocazioni per i Mondiali di ‘s-Hertongebosh, in Olanda, in programma dal 10 al 16 giugno e validi anche per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il Direttore Tecnico Mauro Berruto ha confermato gli azzurri che hanno gareggiato lo scorso anno ai Campionati Europei e nelle ultime tappe di World Cup. ...

Inter - Conte pressa la dirigenza : vuole arrivare al riTiro con il lavoro già impostato : Manca solo l'annuncio ufficiale ma ormai c'è la certezza che Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell'Inter. L'ex tecnico del Chelsea avrebbe firmato ieri sera il contratto che lo legherà alla società nerazzurra per i prossimi tre anni, fino a giugno 2022, a 12 milioni di euro a stagione: l'allenatore pugliese, infatti, ieri era già a Milano e avrebbe incontrato anche i vertici del club meneghino. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare tra ...

Giro d’Italia 2019 : Ciccone trionfa sotto la pioggia sul MorTirolo : Giro d’Italia 2019: Ciccone trionfa sotto la pioggia sul Mortirolo Giornata importante ieri al Giro d’Italia 2019. Il giovane abruzzese si toglie la soddisfazione più grande della carriera, mentre tra gli uomini di classifica Carapaz controlla la situazione e Roglic perde ancora. Sedicesima tappa: battaglia sul Mortirolo A inizio della 16a tappa del Giro d’Italia va via una fuga di 21 corridori, tra cui Giulio ...

Giro d’Italia 2019 - Giulio Ciccone corridore vero. MorTirolo domato - deve puntare sulle corse a tappe in futuro : Possiamo dire che il salto di qualità nelle World Tour non ha proprio spaventato Giulio Ciccone, il nuovo Re del Mortirolo. Lui che ha letteralmente conquistato la cima valtellinese in questa sedicesima frazione della Corsa Rosa, per poi mettere la ciliegina sulla torta trionfando sul traguardo di Ponte di Legno e mettendo in bacheca la sua seconda vittoria di tappa al Giro. La prima l’aveva conquistata nel 2016 in quel di Sestola, dopo un ...

VIDEO Giro d’Italia 2019 - 16^ tappa : highlights e sintesi. Ciccone vince a Ponte di Legno - Nibali attacca sul MorTirolo! : Oggi è andata in scena la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2019, tutti si aspettavano questa giornata campale e lo spettacolo è puntualmente arrivato: la Lovere-Ponte di Legno non ha tradito le attese della vigilia e ha tenuto tutti gli appassionati col fiato sospeso grazie alla presenza del Mortirolo che si è confermata una salita micidiale, impegnativa, ostica. vincenzo Nibali ha attaccato sulle prime rampe della Cima Pantani, ha ...

Giro d’Italia 2019 - Ciccone vince la 16a tappa. Nibali show sul MorTirolo : Non ha deluso le aspettative l'attesissimo tappone del Mortirolo al Giro d'Italia 2019. A trionfare nella 16a frazione, la Lovere-Ponte di Legno di 194 chilometri, contraddistinta da freddo, pioggia e temperature invernali è stato l'italiano Giulio Ciccone della Trek-Segafredo che dopo una lunga fuga ha battuto Jan Hirt (Astana). Applausi a scena aperta per vincenzo Nibali che ha regalato emozioni staccando Primoz Roglic sul ...

Ciccone - Nibali e il richiamo del MorTirolo : Giulio Ciccone ha vinto la sedicesima tappa del Giro d'Italia 2019, la Lovere-Ponte di Legno, 194 km. L'abruzzese, in fuga dal mattino, ha allungato sul Mortirolo assieme a Jan Hirt, secondo al traguardo. Al terzo posto si è piazzato Fausto Masnada. Dopo un attacco sull'ultima salita, Vincenzo Nibal