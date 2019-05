Rapina con siringa in via Tuscolana | 47enne in manette

Polizza Furto e Rapina : un aiuto concreto per i commercianti : Polizza Furto: perché è importante stipularne una Ogni commerciante sa benissimo che esistono numerosi rischi ai quali la propria attività

Anticipazioni Un posto al sole 10-14 giugno : nuova Rapina al Vulcano - ma Arianna avrà con sé un'arma : Nei prossimi episodi di Un posto al sole si tornerà a parlare del personaggio di Arianna e della sua scelta di prendere un'arma e portarla con sé al caffè Vulcano. Ad inizio settimana Arianna e Andrea si troveranno a dover affrontare la questione dell'adozione di un bambino, ma in seguito la narrazione prenderà un strada totalmente differente e i toni della trama diventeranno molto più cupi. Mimmo e Maurizio decideranno infatti di compiere ...

Si ribella e rincorre i ladri che lo hanno appena Rapinato : loro gli sparano contro e fuggono : È successo ad Afragola, in provincia di Napoli. I rapinatori avevano appena messo a segno un colpo in negozio di calzature

C'è stata una sparatoria con una banda di Rapinatori a Gallarate : Mattina da far west alla periferia di Gallarate, dove una banda è stata intercettata da una pattuglia della polizia poco prima di entrare in azione. I banditi, che erano a bordo di un furgone bianco e di una potente Audi RS6, avevano già indosso i passamontagna quando, intorno alle 9,30, gli agenti li hanno sorpresi in una zona ai margini dell'abitato. Scoperti, si sono dati alla fuga, inseguiti prima dai poliziotti, che hanno sparato in ...

Zaniolo - la mamma Francesca Costa Rapinata a Roma : rubati Rolex e contanti. E lui minaccia : «Poi non lamentatevi...» : Un mese e mezzo fa le era stata rubata la macchina sotto casa, stamattina invece, in zona Eur, dove abita insieme al figlio Nicolò, è stata addrittura rapinata in strada. Stiamo...

Roma - mamma di Zaniolo Rapinata : rubati Rolex e contanti. E lui minaccia : «Poi non lamentatevi...» : Un mese e mezzo fa le era stata rubata la macchina sotto casa, stamattina invece, in zona Eur, dove abita insieme al figlio Nicolò, è stata addrittura rapinata in strada. Stiamo...

Roma - Rapinata Francesca - la madre di Nicolò Zaniolo : portati via Rolex e contanti : La donna era in viale dell’Aeronautica all’Eur questa mattina intorno alle 10 quando due uomini con il casco si sono avvicinati minacciandola

70enne si fa arrestare fingendo una Rapina pur di non vivere più con la moglie : Un settantenne ha rapinato una banca di Kansas City allo scopo di essere arrestato e poter stare così lontano dalla moglie con cui litigava costantemente. Lawrence John Ripple è entrato in banca ed ha consegnato un biglietto al cassiere, dove era scritto “Ho una pistola, dammi i soldi”. Il cassiere ha ubbidito, ma poi Ripple invece di fuggire si è seduto comodamente su una poltroncina all’ingresso della banca. Quando un addetto della ...

Rapinano farmacia con taglierino e provano a far perdere tracce : un arresto : Roma – Ad esito delle incessanti ricerche scattate appena dopo la segnalazione di una rapina consumata in una farmacia di via Appia Nuova, i Carabinieri della Stazione Roma Appia hanno fermato due rapinatori mentre tentavano di far perdere le proprie tracce nel Terminal Anagnina. Si tratta di un 20enne di Frascati, senza occupazione e con precedenti, arrestato con l’accusa di rapina in concorso e un 34enne di Marino, denunciato a ...

Rapina passanti con pezzo bottiglia ma viene bloccato da uomini esercito : arrestato : Roma – La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un 29enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di Rapina in concorso. Poco prima, in piazzale Labicano, l’uomo, unitamente a un complice, ha minacciato con un collo di bottiglia rotto due passanti, cittadini romani di 38 e 44 anni, facendosi consegnare il denaro contante che avevano al seguito. L’azione e’ ...

Alessandria - droga un uomo conosciuto su un sito di incontri e lo Rapina : arrestata una 39enne : La vittima è un uomo di 60 anni al quale era stata somministrata una "polverina" con la promessa di migliorare la prestazione sessuale

Si trova faccia a faccia con due ladri - anziana Rapinata : Rapina in un'abitazione di Majano dove un' anziana che vive sola è rincasata prima del previsto e ha notato la porta socchiusa. Una volta entrata, si è trovata faccia a faccia con due ladri , due ...

Rapinatori in azione in tabaccheria : fuggono con cento euro e sigarette : CEGLIE MESSAPICA - Rapinatori in azione nella serata di ieri, mercoledì 8 maggio, in una tabaccheria di Ceglie Messapica. In due armati di coltello e con il volto coperto hanno minacciato il tabaccaio ...