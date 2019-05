Nuovi bus elettrici a Messina | la città dello Stretto è la prima in Italia per numero di

Messina - in arrivo sedici Nuovi bus elettrici : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - In arrivo 16 nuovi bus elettrici a Messina. I nuovi mezzi di trasporto verranno presentati il prossimo 31 maggio alle 10.30, al ritrovo Fellini a Piazza Duomo a Messina. Saranno presenti il Vicesindaco e Assessore ai Trasporti Salvatore Mondello e i vertici dell’Atm -

Cotral : 100 Nuovi autobus in arrivo - incremento considerevole di biglietti venduti nel 2019 : Roma – Sara’ Romana Diesel concessionaria laziale di Iveco a produrre i nuovi 100 bus 12 metri low entry per la flotta Cotral. L’azienda italiana si e’ aggiudicata il secondo lotto della piu’ ampia fornitura di 400 nuovi mezzi. Il primo lotto per 300 veicoli era stato invece aggiudicato lo scorso febbraio. Anche questi bus avranno la manutenzione garantita per dieci anni. In linea con quanto l’azienda aveva ...

Nuovi modelli di business cambiano la filiera dell'eWaste : "La filiera dei prodotti tecnologici e del loro fine vita non cambierà solo per l'applicazione dei principi dell'economia circolare, ma anche, in qualche caso soprattutto, perché si evolverà il modo ...

Più elettronica - meno rifiuti : i Nuovi modelli di business che cambiano l’industria : L’economia circolare sta già iniziando a trasformare l’industria, in particolare quella dell’elettronica. Un cambiamento dettato da novità normative, ma anche e soprattutto dalla nuova tecnologia e da innovativi modelli di business. E poi c’è l’attenzione alle politiche di sostenibilità, che è cresciuta e continuerà ad aumentare nei prossimi anni, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e il riciclo. È quanto emerso nel corso ...

Volotea - presto in flotta 6 Nuovi Airbus A319 per più voli in stagione estiva : Volotea in continua crescita porterà presto a 36 il numero degli aeromobili operativi durante l'estate 2019. La low-cost spagnola con sede a Barcellona aggiungerà infatti 6 nuovi Airbus A319 da 156 ...

Atac - la beffa dei Nuovi bus : 'Sono inquinanti - inutilizzabili' : di Fabio Rossi Sono bloccati nei depositi di e di , e rischierebbero di non poter mai entrare in servizio, i 70 presi a noleggio da e arrivati in Italia, da Tel Aviv, per provare a macinare più ...

Itema Denim Day - tra innovazioni green e Nuovi modelli di business : Grazie al supporto delle professionalità in-house Itema coadiuvate da un panel esclusivo composto da esperti internazionali e pionieri del mondo Denim, la giornata ha acceso i riflettori sulle più ...

L'Air non sta a guardare - attesi 12 Nuovi autobus : Ormai ci siamo, per inizio maggio L'Air potrà utilizzare dodici nuovi pullman della Ivecobus, prodotti alla Irisbus di Torino. Entro la fine di quest'anno, poi, ne saranno immatricolati un'altra ...

Nella disputa tra Boeing e Airbus anche burro e mandarini. Trump minaccia Nuovi dazi su 11 miliardi Usd di import dall’Ue : E' una storia infinita la disputa tra Airbus e Boeing. Donald Trump ha avviato un nuovo capitolo nello scontro commerciale tra le due sponde dell'Atlantico minacciando nuovi dazi su circa 11 miliardi di dollari di importazioni dall'Europa. L'agenzia del commercio estero Usa (Office of US Trade Representative) in un documento cita "il danno" causato agli Stati Uniti dai sussidi europei ad Airbus. I dazi non non si limitano al settore ...

Donald Trump ha minacciato di imporre Nuovi dazi sui beni di importazione europea per via dei sussidi ad Airbus : L’amministrazione statunitense del presidente Donald Trump sta considerando la possibilità di imporre nuovi dazi sui beni di importazione europea per un valore complessivo di circa 11 miliardi di dollari all’anno. I dazi sarebbero una risposta ai sussidi dell’Unione europea ad

Aiuti ad Airbus - Trump minaccia Nuovi dazi all'UE : L'amministrazione Trump minaccia nuovi dazi su circa 11 miliardi di dollari di importazioni dall'Europa di beni come elicotteri, motociclette, abbigliamento e prodotti alimentari. Ad annunciarlo, l'...

Airbus. Trump minaccia Nuovi dazi a Ue : 03.56 Trump è pronto a una nuova ondata di dazi contro l'Europa in risposta agli aiuti della Ue ad Airbus, la rivale di Boeing. E' quanto emerge da una dichiarazione dell'ufficio del rappresentante Usa al Commercio, in cui si parla di dazi su elicotteri, diversi tipi di formaggi e vino e alcuni marchi di motociclette. La dichiarazione fa riferimento alle affermazioni della WTO secondo cui gli aiuti ad Airbus hanno causato ripetutamente un ...

Bus Nuovi in deposito ma mancano gli autisti all’Amat : “Servono 100 assunzioni” : Servirebbero almeno 100 conducenti per garantire ai cittadini un servizio più efficiente, per l’Amat, inoltre, c’è la necessità di un piano di risanamento, dopo la perdita di 6 milioni di euro nel 2018 ma anche un nuovo contratto di servizio, il piano industriale, la ricapitalizzazione, la riorganizzazione del personale. A chiederlo sono i sindacati Filt […] L'articolo Bus nuovi in deposito ma mancano gli autisti all’Amat: ...