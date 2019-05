Cgil | Landini | “Salvini? Siamo 5 milioni | ci quereli tutti Faccia meno gazzarra e

Cantieri - Salvini querela sindacalista Cgil per frasi sul “regalo alle mafie”. Landini : “Fa gazzarra - denunci tutti gli iscritti” : “Quella di Salvini non può più essere considerata una follia. È piuttosto un disegno lucido che regala alle mafie e alla corruzione spazi enormi di agibilità. Un disegno (…) che sta invece dalla parte della illegalità”. Le frasi del segretario confederale della Cgil, Giuseppe Massafra, sullo Sblocca Cantieri e la sospensione per due anni del Codice degli appalti hanno provocato la reazione di Matteo Salvini. Secondo quanto si ...

Cgil : a Palermo 'Lavoro - diritti - Europa' con Landini : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - Al Teatro Santa Cecilia di Palermo la Cgil Palermo riunirà questa mattina il suo attivo dei quadri e dei delegati per il primo confronto col segretario generale Cgil Maurizio Landini, che conclude i lavori. “Lavoro, diritti, Europa” è il tema del dibattito, che sarà l'o

L’affondo del segretario Cgil Maurizio Landini : “Il governo è connivente con i fascisti” : Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, attacca il governo e soprattutto la Lega, accusandoli di essere conniventi con il fascismo: "C'è una connivenza, una copertura, c’è un lasciar fare, quasi a dire che si possono fare cose che sono contro la nostra Costituzione, contro la nostra storia, contro la nostra democrazia".Continua a leggere

Primo Maggio - a Bologna il corteo Cgil - Cisl e Uil. Da Landini appello per l'unità dei sindacati : ... Pil a +0,1% meglio che niente, ma siamo indietro Molti i temi europei in evidenza, dall'uniformità di regole e contratti all'Industria 4.0, ma senza dimenticare gli ultimi dati sull'economia ...

Landini ha proposto un sindacato unitario dei lavoratori con Cgil Cisl e Uil : 'Le ragioni storiche, politiche e partitiche che portarono alla divisione tra i sindacati italiani non esistono più. Oggi possiamo avviare un nuovo processo di unità tra Cgil, Cisl e Uil'. Lo dice in ...

Alitalia - per Segretario Cgil Landini rischio di ulteriore rinvio : stato proclamato ieri dalla categoria per il 21 maggio lo sciopero generale di tutto il trasporto aereo perché il Governo si era già impegnato a risolvere questo problema entro il 31 marzo. È già ...

25 aprile - Landini (Cgil) : 'Se oggi Salvini può parlare è grazie alla Liberazione' : "Il 25 aprile è la festa di tutti gli italiani. Se Salvini può girare e dire ciò che dice è grazie alla Liberazione”. Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini commenta alla deliberata scelta del Ministro dell'Interno Matteo Salvini di non festeggiare la festa della Liberazione del 25 aprile. Ad unirsi al coro di Landini anche il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta e Nicola Fratoianni de La Sinistra. “Fa una cosa grave al Paese ...

Governo - Landini (Cgil) : “Litiga su tutto e rinvia decisioni. Distanza siderale tra quello che dicono e quello che fanno” : Questo è “un Governo che non sta governando. Continua a litigare su tutto e di fatto rinvia le decisioni ed allunga i tempi delle risposte”. Lo ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando a margine di una iniziativa del sindacato sul welfare, commentando le ultime tensioni tra Lega e M5s sul “salva Roma”. “Continuano a usare nomi molto elettorali: decreto crescita, decreto sblocca ...

Clima - Greta ricevuta da Landini : a lei la tessera onoraria Cgil : In occasione del Fridays For Future, l’attivista svedese Greta Thunberg si e’ recata questa mattina presso la sede della Cgil Nazionale, dove ha incontrato il seGretario generale Maurizio Landini e tutta la segreteria confederale, prima di partecipare alla manifestazione di Piazza del Popolo. Per il suo impegno contro i cambiamenti Climatici le e’ stata conferita la tessera onoraria della Cgil. “Benvenuta, e’ un ...

Maurizio Landini Segretario Generale Cgil a Savona : 'Questa situazione di area di crisi complessa purtroppo non è solo così a Savona' : Questa è un'area di crisi complessa ci sono imprese che aspettano i finanziamenti per farla ripartire anche questo è un fallimento del governo'? 'Questo conferma l'assenza di una politica industriale ...

Terremoto Centro Italia - Landini (Cgil) : “E’ tutto fermo - pronti a protestare accanto ai terremotati” : Il segretario generale della CGIL in visita nelle zone colpite dai terremoti del 2016 e 2017: "Solo la metà delle macerie sono state rimosse in tre anni e la ricostruzione vera e propria non è ancora cominciata. Siamo a disposizione dei terremotati: se sarà necessario scenderemo in piazza al loro fianco".Continua a leggere