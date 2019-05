Boxe | Mondiale pesi massimi 2019 | Anthony Joshua vuole tenersi l’imbattibilità | Andy Ruiz

VIDEO Canelo Alvarez-Jacobs - Mondiale Boxe pesi medi : highlights e sintesi. Vittoria sofferta del messicano : Alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA) è andato in scena l’attesissimo incontro tra Canelo Alvarez e Daniel Jacobs valido per il Mondiale WBA, WBC, IBF dei pesi medi. Il fuoriclasse messicano è riuscito a imporsi per verdetto unanime proprio sul filo di lana (115-113, 115-113, 116-112) grazie a due round conclusivi combattuti da assoluto protagonista e in cui ha spezzato la resistenza del coriaceo statunitense che gli ha tenuto testa per ...

Diretta Alvarez Jacobs/ Boxe streaming video Dazn : sfida assegna Mondiale pesi medi : Alvarez contro Jacobs, Diretta streaming video su Dazn della sfida che assegna il Mondiale dei pesi medi. E prima del match è stata sfiorata la rissa...

Boxe - la notte di Canelo-Jacobs : battaglia campale per il Mondiale dei medi. Il fenomeno messicano contro Miracle Men : Saul Alvarez contro Daniel Jacobs, uno dei match più attesi dell’anno per tutti gli appassionati di Boxe: stanotte, alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA), i due pugili saliranno sul ring per disputare l’incontro valido per il Mondiale WBA, WBC, IBF dei pesi medi. Si preannuncia una contesa particolarmente avvincente e appassionante, il messicano partirà con i favori del pronostico ma lo statunitense ha tutte le carte in regola per ...

Boxe : Andy Ruiz Jr. sfiderà Anthony Joshua a New York per il titolo mondiale : Dopo la squalifica di Jarrell Miller (6 mesi) è stato finalmente scelto il nuovo avversario che affronterà Anthony Joshua al Madison Square Garden di New York. Secondo quanto riporta Marca, sarà il californiano Andy Ruiz Jr. ad affrontare il britannico in quello che sarà il primo match “americano” per il detentore dei titoli mondiali IBF, WBA, WBO e IBO. È la seconda possibilità per il titolo mondiale per Ruiz, sconfitto da Joseph ...

Boxe - Fabio Turchi sfida Sami Enbom per l’internazionale WBC : una vittoria per sognare il Mondiale : Fabio Turchi è pronto per affrontare Sami Enbom nel match che metterà in palio il titolo internazionale WBC dei massimi leggeri, l’appuntamento è per venerdì 26 aprile alla Tuscany Hall Firenze cioè proprio in casa del pugile italiano che è atteso al primo crocevia della propria carriera. Il ribattezzato Stone Crusher, con un record di 16 vittorie in altrettanti incontri disputati (12 per ko), se la dovrà vedere con il navigato avversario ...