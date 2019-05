Bilderberg si riunisce | parteciperanno anche Matteo Renzi e Lilli Gruber alla riunione

Si riunisce il Bilderberg - per l'Italia Renzi - Feltri e Gruber : La 67ma riunione del gruppo Bilderberg si terrà a Montreux, in Svizzera, dal 30 maggio al 2 giugno. Politica, economia, industria, finanza e media e tra i circa 130 partecipanti dei 23 per l’Italia ci saranno Matteo Renzi, Stefano Feltri del Fatto Quotidiano e Lilli Gruber.Undici temi in quattro giorni, tra questi anche ambiente e futuro: “Un ordine strategico stabile”, “Cosa adesso per l’Europa?”, ...