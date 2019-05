Appello alla responsabilità di Visco Questo debito non fa crescere e non ci sono

Silvio Berlusconi - l'Appello di Mara Carfagna dopo le Europee : "Serve una squadra alla sua altezza" : Tanto Matteo Salvini quanto Giorgia Meloni hanno più di un motivo per esultare dopo i risultati ottenuti alle elezioni Europee. Ma sulle loro tentazioni di "autosufficienza", la vicepresidente della Camera Mara Carfagna nel suo blog sull'Huffington post lancia un chiaro avvertimento: "Senza Forza It

Asamoah Gyan dice addio alla Nazionale - ma il presidente del Ghana non ci sta : l’Appello all’attaccante 33enne : Il presidente del Ghana chiama Asamoah Gyan per convincerlo a tornare a vestire la maglia della Nazionale In Ghana, la Nazionale di calcio è un affare di Stato. Lo testimonia l’intervento diretto del presidente Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, che ha preso il telefono e ha chiamato l’attaccante Asamoah Gyan con un messaggio perentorio: “Torna a giocare in Nazionale“. Il 33enne attaccante, tesserato in Turchia con il ...

In "A hidden life" Terrence Malick lancia un Appello : diciamo "no" alla destra nostalgica e xenofoba : L’attualità di una destra nostalgica e xenofoba che mette sotto assedio l’Europa intera potrebbe giocare non poco per ritagliare un posto nel “Palmarès” a “A hidden Life” di Terrence Malick, autore di culto che da un quindicennio, più o meno, ho inserito nella mia personale ‘Accademia dei Sopravvalutati’. I critici - finora orientati a tifare per una Palma ad Almodovar (sarebbe ...

Alberto Mezzetti lancia un nuovo Appello alla D’Urso. E chiede aiuto a Mara Venier : Alberto Mezzetti non molla e torna a parlare di Barbara D’Urso dopo che la conduttrice si è allontanata da lui. Ex vincitore del Grande Fratello e famoso modello, Mezzetti aveva stregato la presentatrice, tanto che si era parlato di un flirt fra i due. Il Tarzan di Viterbo era entrato nel bunker di Cinecittà dichiarando il suo amore per la D’Urso e anche dopo la fine del reality aveva continuato a corteggiarla. Fra cene, incontri ...

Troppi incidenti - Cgil di Ragusa rivolge Appello alla Prefettura : La Cgil di Ragusa chiede alla Prefettura di costituire un tavolo permanente. Il segretario Scifo e il responsabile sicurezza “Troppi gli incidenti"

L’Appello della FAO : rafforzare le partnership globali per porre fine alla fame e alla malnutrizione : Per sconfiggere la fame e la malnutrizione e raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile servono partnership globali solide e investimenti sostenibili che spingano la crescita economica, ha affermato oggi il Vice Direttore Generale della FAO Daniel Gustafson. Raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) richiede più risorse di quante ne siano state messe oggi a disposizione. Tuttavia favorire sistemi alimentari più sostenibili ...

Figli di migranti lanciano l’Appello alla politica : “La costruzione di coesione sociale fa bene a tutta l’Italia” : Mentre le politiche sull’immigrazione in Italia sembrano continuare a seguire logiche emergenziali, le seconde generazioni, i Figli e le Figlie degli immigrati in Italia, si organizzano e si propongono come ‘soggetto’ e non mero ‘oggetto’ dei processi istituzionali che incidono sui percorsi di inclusione. “Più che ‘seconde generazioni’ preferiamo definirci ‘generazione ponte’, ‘nuovi profili’ culturali, non riducibili alla ...

L'ultimo Appello di Di Maio : no alla conta su Siri. Salvini : con 5S spaccatura su vari temi : La sorte politica del sottosegretario accusato di corruzione dai magistrati capitolini non è però l'unico tasto su cui batte il vicepremier pentastellato. In conferenza stampa alla Camera affiancato ...

Sicurezza - l'Appello di M5S e PD a Salvini<br>"Pensi alla sicurezza delle persone" : La sparatoria avvenuta ieri in strada a Napoli in cui sono rimaste ferite tre persone, inclusa una bambina di 4 anni in fin di vita, sembra aver riacceso i riflettori sull'esigenza di una vera lotta alla criminalità organizzata mentre i vertici dell'esecutivo gialloverde sono impegnati nella campagna elettorale in vista delle prossime elezioni europee.È stata l'ex presidente della Camera Laura Boldrini a richiamare il Ministro dell'Interno ai ...

Radio Radicale : Ars approva mozione - Cracolici 'dalla Sicilia Appello per salvare emittente' : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - “Dalla Sicilia parte un appello in difesa di un pezzo di storia della democrazia italiana, e in quella storia c’è anche Radio Radicale. Una storia di libertà e di pluralismo che deve andare avanti”. Lo ha detto Antonello Cracolici, parlamentare regionale del PD e primo

Pallavolo – Playoff Scudetto Serie A1 femminile : l’Imoco si prende Gara-1 - stesa senza Appello la Igor : La formazione di Conegliano si impone con il punteggio di 3-0 sul campo della Igor, cominciando al meglio la Serie Scudetto Il primo round della Finale Scudetto di Samsung Volley Cup è dell’Imoco Volley Conegliano. Le pantere si impongono sul campo dell’Igor Gorgonzola Novara con uno 0-3 senza appello (15-25, 20-25, 15-25), scaturito da una prestazione molto concreta e priva di tentennamenti. In un PalaIgor tutto esaurito e ...

Venezuela - Appello di Guaidò alla rivolta militare contro Maduro : spari nella base - blindati sui dimostranti : Il presidente dell'Assemblea nazionale Venezuelana, Juan Guaidó, ha lanciato un messaggio video alla nazione accompagnato da Leopoldo López, rilasciato dagli arresti domiciliari, e...

