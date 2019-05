2 giugno | generale Camporini diserta la parata per protesta | “Governo disattento su

A giugno il nuovo direttore generale della Fao. Per la prima volta si presenta una donna : Un confronto acceso, ma molto utile quello avvenuto a Roma pochi giorni fa fra due dei quattro candidati alla Direzione generale della Fao, e cioè tra la francese Catherine Geslain-Lanéelle e il georgiano Davit Kirvalidze. Promosso da Ispi e da Chatham House in vista dell'elezione del nuovo direttore generale prevista nella seconda metà di giugno, il faccia a faccia è servito anche per confrontarsi in un pubblico ...