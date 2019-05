Spese Liguria, 3 anni e 5 mesi a Rixi

RaiNews : Tribunale Genova: condannato a 3 anni e 5 mesi il viceministro alle Infrastrutture Edoardo #Rixi al termine del pro… - TgLa7 : #Rixi condannato per 'Spese pazze' in Liguria. A tre anni e cinque mesi di reclusione - sole24ore : Inchiesta «Spese pazze» in Liguria, Rixi: condannato a tre anni e cinque mesi -